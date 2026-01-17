Logo TVN24
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary

Pożar w południowej Kalifornii
Śnieg w stanie Wirginia
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
"Śnieżna susza" zagraża zachodnim Stanom Zjednoczonym. W wielu regionach w rekordowo ciepłym grudniu głównie padał deszcz, nie pozwalając na wytworzenie pokrywy śnieżnej. Zdaniem ekspertów jej brak może mieć przełożenie na wczesny początek sezonu pożarów.

Zachodnia część USA wchodzi w 2026 rok z pogłębiającym się kryzysem "suszy śnieżnej". Jak podał rządowy serwis monitorowania suszy drought.gov, 4 stycznia pokrywa śnieżna na obszarze zachodu wynosiła nieco ponad 366 tysięcy kilometrów kwadratowych. Był to najniższy jej zasięg dla tego dnia w historii pomiarów, które prowadzone są od 2001 roku.

Ochronna rola śniegu

Przyczyną problemów z akumulacją śniegu jest łagodna zima. Dla Arizony, Kolorado, Nowego Meksyku, Utah i Wyoming ubiegły grudzień okazał się najcieplejszy w historii, co oznacza, że zamiast opadów śniegu występowały tam głównie opady deszczu.

Paul Pastelok, meteorolog z AccuWeather, zwrócił uwagę na niepokojący trend: rok z dużą ilością deszczu, ale znikomym śniegiem, jest dla ekosystemu równie groźny, co całkowity brak opadów.

- Duża ilość deszczu przy małej ilości śniegu jest równie zła jak brak śniegu, ponieważ woda szybko spływa i nie zasila rezerwuarów w dłuższej perspektywie - wyjaśnił. Jak dodał, zwiastuje to także wczesny początek sezonu pożarów. - W przypadku pożarów lasów trend klimatyczny dotyczy nie tyle samej liczby incydentów, ile ich rozmiaru oraz wydłużania się okresu zagrożenia pożarowego - przekazał Pastelok.

Lasy jako paliwo

Spostrzeżenia te potwierdzili inni amerykańscy specjaliści. Daniel Swain z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles przekazał w wypowiedzi dla "New York Timesa", że mamy obecnie do czynienia z "głodem śnieżnym".

- Brak naturalnego magazynu wody, jakim jest pokrywa śnieżna, oznacza, że roślinność wyschnie znacznie szybciej, zamieniając lasy w łatwopalne paliwo już na początku wiosny - ocenił.

Na tym tle jedynym wyjątkiem pozostaje Kalifornia. Dzięki serii rzek atmosferycznych stan ten jako jedyny w Ameryce nie jest obecnie objęty ani suszą, ani kategorią "nienormalnie suchy". Główne zbiorniki wodne Kalifornii są wypełnione do około 130 procent średniej pojemności.

Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Dowiedz się więcej:

Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: PAP, drought.gov

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

