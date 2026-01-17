Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary

Śnieg w stanie Wirginia Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Zachodnia część USA wchodzi w 2026 rok z pogłębiającym się kryzysem "suszy śnieżnej". Jak podał rządowy serwis monitorowania suszy drought.gov, 4 stycznia pokrywa śnieżna na obszarze zachodu wynosiła nieco ponad 366 tysięcy kilometrów kwadratowych. Był to najniższy jej zasięg dla tego dnia w historii pomiarów, które prowadzone są od 2001 roku.

Ochronna rola śniegu

Przyczyną problemów z akumulacją śniegu jest łagodna zima. Dla Arizony, Kolorado, Nowego Meksyku, Utah i Wyoming ubiegły grudzień okazał się najcieplejszy w historii, co oznacza, że zamiast opadów śniegu występowały tam głównie opady deszczu.

#DroughtMonitor 1/13: Drought worsened across 2 large areas: South Central TX to AR/MO and the FL up to VA. Drought improved between these areas.



The Midwest, Northeast, and NE/KS improved. Mixed for the West.#Drought2026's Footprint: 35.6% of USAhttps://t.co/mljsjQE3B9 @NOAA pic.twitter.com/g6fv66pGPB — NIDIS Drought.gov (@NOAADrought) January 15, 2026 Rozwiń

Paul Pastelok, meteorolog z AccuWeather, zwrócił uwagę na niepokojący trend: rok z dużą ilością deszczu, ale znikomym śniegiem, jest dla ekosystemu równie groźny, co całkowity brak opadów.

- Duża ilość deszczu przy małej ilości śniegu jest równie zła jak brak śniegu, ponieważ woda szybko spływa i nie zasila rezerwuarów w dłuższej perspektywie - wyjaśnił. Jak dodał, zwiastuje to także wczesny początek sezonu pożarów. - W przypadku pożarów lasów trend klimatyczny dotyczy nie tyle samej liczby incydentów, ile ich rozmiaru oraz wydłużania się okresu zagrożenia pożarowego - przekazał Pastelok.

Lasy jako paliwo

Spostrzeżenia te potwierdzili inni amerykańscy specjaliści. Daniel Swain z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles przekazał w wypowiedzi dla "New York Timesa", że mamy obecnie do czynienia z "głodem śnieżnym".

- Brak naturalnego magazynu wody, jakim jest pokrywa śnieżna, oznacza, że roślinność wyschnie znacznie szybciej, zamieniając lasy w łatwopalne paliwo już na początku wiosny - ocenił.

Na tym tle jedynym wyjątkiem pozostaje Kalifornia. Dzięki serii rzek atmosferycznych stan ten jako jedyny w Ameryce nie jest obecnie objęty ani suszą, ani kategorią "nienormalnie suchy". Główne zbiorniki wodne Kalifornii są wypełnione do około 130 procent średniej pojemności.

