Stan Nowy Jork zaatakowany przez burzę śnieżną. "Jest silna i niebezpieczna"

Stan Nowy Jork zmaga się ze śnieżycą. Miejscami warstwa białego puchu jest grubsza niż 160 centymetrów, co spowodowało paraliż komunikacyjny. Ekstremalne warunki pogodowe skłoniły lokalne władze do wprowadzenia miejscami zakazu poruszania się samochodami.

Paraliż komunikacyjny

To właśnie w hrabstwie Erie panuje najtrudniejsza sytuacja. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych, około 70 procent odlotów na lotnisku w Buffalo zostało odwołanych. Od czwartku w kilku miejscowościach panuje również zakaz poruszania się samochodem. Jak podały lokalne media, w piątek stróże prawa wypisali ponad 300 mandatów kierowcom, którzy mimo trudnych warunków postanowili wyjechać na drogi.

Lokalne władze powiadomiły, że trudne warunki pogodowe przyczyniły się do śmierci co najmniej dwóch osób. Zmarły one na atak serca w trakcie odgarnia ciężkiego, mokrego śniegu.