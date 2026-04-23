Niedźwiedź ukradł chipsy z tarasu. Wszystko nagrała kamera

Naukowcy z amerykańskiego Departamentu Energii i Ochrony Środowiska stanu Connecticut (DEEP) założyli grupie niedźwiedzi obroże telemetryczne wyposażone w kamery śledzące. Dzięki nim mogą obserwować trasy wędrówek tych zwierząt oraz ich zachowania z perspektywy niedźwiedzi.

Jedna z tych kamer uchwyciła, jak wyposażony w nią ssak przeszukuje przydomowy ogród i taras w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia. Finalnie udaje się zwierzęciu wywęszyć napoczętą paczkę chipsów kukurydzianych, z którą ostatecznie ucieka.

Interakcje z niedźwiedziami

Eksperci z DEEP chcą monitorować trasy wędrówek niedźwiedzi, ponieważ coraz częściej dochodzi do interakcji między nimi a ludźmi. Jak podają lokalne media, w ubiegłym roku w stanie Connecticut odnotowano 12 tysięcy sytuacji, w których mieszkańcy informowali służby miejskie o tym, że spotkali niedźwiedzia, także na terenie ludzkich osiedli.

Takich przypadków jest dwa razy więcej niż dziesięć lat temu - przekazała amerykańska stacja telewizyjna WMOR-TV. Dane pokazują, że zwierzęta coraz odważniej podchodzą do siedzib ludzkich, ponieważ znalezienie pożywienia jest tam wyjątkowo łatwe.