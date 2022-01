Tysiące ludzi bez prądu po śnieżycach w USA

We wczesną niedzielę około miliona osób na północnym wschodzie zostało objętych zimowymi alertami pogodowymi. W sobotę wieczorem było ich prawie 16 milionów. - Jest to ogromny spadek, ponieważ burza opuszcza najbardziej zaludnione obszary wschodniego wybrzeża - podkreślił inny meteorolog CNN Derek Van Dam.

Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS) przez części Rhode Island i wschodniego Massachusetts, w tym Boston, żywioł przeszedł w sobotę. Wystąpiły opady śniegu, wiatr wiał z prędkością co najmniej 56,3 km/h, a widoczność spadła do 750 metrów przez trzy godziny.

"Prędkość wiatru, która w sobotę osiągnęła blisko 129 km/h we wschodnim Massachusetts, ma się zmniejszyć w niedzielę do około 24-40 km/h. W porywach może być wyższa. (…) W takich miastach jak Nowy Jork, Boston i Filadelfia temperatura w niedzielę spadnie do około 15 st. C poniżej zera” - przewiduje CNN.