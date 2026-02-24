Znany dziennik podjął bezprecedensową decyzję. Przez śnieżycę

Potężne śnieżyce nawiedziły Stany Zjednoczone Źródło: Reuters

Od niedzieli przez północno-wschodnie Stany Zjednoczone przetacza się fala potężnych śnieżyc. W niektórych miejscach opady są największe od lat, a pokrywa śnieżna sięga kilkudziesięciu centymetrów. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych w wielu szkołach nie odbywają się zajęcia, a na lotniskach odwoływane są loty.

Nieoczywistym poszkodowanym kolejnego już w tym roku ataku zimy w USA została największa bostońska gazeta "The Boston Globe". W poniedziałek właściciele dziennika poinformowali, że subskrybenci nie otrzymają we wtorek papierowego wydania gazety. To pierwsza taka sytuacja w historii "The Boston Globe".

Pierwszy raz od ponad 150 lat. Przez śnieżycę

Bezprecedensowa decyzja jest związana z trudnymi warunkami pogodowymi w części Stanów Zjednoczonych. Główna drukarnia gazety znajduje się w mieście Taunton w stanie Massachusetts, gdzie do poniedziałkowego wieczora spadło ponad 80 centymetrów śniegu. Właściciele bostońskiego dziennika tłumaczą, że takie warunki połączone z silnym wiatrem uniemożliwiły pracownikom drukarni na bezpieczne dotarcie do pracy.

"Od ponad 153 lat pracownicy drukarni "The Boston Globe" pokonywali żywioły, problemy techniczne i globalne pandemie, aby drukować gazetę codzienną (...) Dyrektorzy stwierdzili, że warunki, jakie panowały podczas poniedziałkowej zamieci uniemożliwiły drukowanie i dostarczanie gazety we wtorek rano" - czytamy we wpisie na portalu gazety w mediach społecznościowych.

Jednocześnie podkreślono, że subskrybenci papierowego wydania gazety otrzymają wtorkowe wydanie w środę.

Czym jest "The Boston Globe"

"The Boston Globe" to największy bostoński dziennik założony 4 marca 1872 roku. W historii gazety druk był wstrzymywany jedynie w trakcie strajków pracowniczych w latach 50. i 60. XX wieku. Według danych z 2025 roku papierowe wydanie subskrybuje około 75 tysięcy osób. W 2002 roku dziennikarze gazety ujawnili skandal seksualny dotyczący tuszowania molestowania dzieci przez księży w archidiecezji bostońskiej. Historia dziennikarskiego śledztwa została później opisana w filmie "Spotlight".