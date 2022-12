Śnieżyce, kilkadziesiąt tornad. Są ofiary śmiertelne, w tym kilkuletnie dziecko

Tornado w Farmerville

Zdaniem synoptyków, potężny system burzowy da jeszcze się we znaki Amerykanom. Groźną aurę prognozuje się od zachodniej Karoliny Północnej, przez Pensylwanię, aż po Nową Anglię. Podczas burzy śnieżnych może spaść do 30 centymetrów śniegu, a wiatr powieje z prędkością ponad 50 kilometrów na godzinę - podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS).

Dodatkowo, co wynika z prognoz, podczas burzy mogą występować opady marznącego deszczu, co spowoduje oblodzenie dróg. Może dojść do wypadków - ostrzegają synoptycy.