67 ofiar śmiertelnych mrozu i śniegu w tydzień

W Buffalo leży półtora metra śniegu

Tęgi mróz

Służby meteorologiczne zapowiadały, że w piątek wieczorem i wczesną sobotę nawet w zazwyczaj ciepłych miejscach, takich jak Shreveport w Luizjanie, Jackson w Missisipi, Birmingham w Alabamie i Atlancie w Georgia temperatura spadnie do -7 stopni Celsjusza. Najniższe wartości, do -17 st. C, mogą zostać odnotowane w stanach Iowa, Illinois oraz Missouri.

W Nowym Jorku przez weekend będzie od 04 do -6 st. C, ale od poniedziałku temperatura może osiągnąć 3 stopnie powyżej zera, a za tydzień 10 st. C. W Chicago w sobotę wyniesie -10 st. C, ale pod koniec przyszłego tygodnia wzrośnie do około 4 stopni na plusie.