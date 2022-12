Morze nieodebranych bagaży i tłumy sfrustrowanych pasażerów. "Porażka na każdym poziomie"

17 tysięcy odwołanych lotów, jedna z linii anulowała trzy czwarte rejsów

Do piątku, jak poinformowała stacja CNN, w całym kraju było odwołanych ponad pięć tysięcy lotów, dzień później odwołano ponad 3400 kolejnych połączeń i ponad 3100 w Boże Narodzenie. Według serwisu FlightAware, w poniedziałek, drugi dzień świąt, do godziny 22.50 czasu lokalnego anulowanych zostało ponad 3900 lotów w obrębie USA. Według telewizji CNBC od środy amerykańskie linie anulowały w sumie 17 tysięcy rejsów.

Szczególnie rozgoryczeni mają prawo być klienci Southwest Airlines, jednego z największych na świecie tanich przewoźników. Żadna z innych amerykańskich linii nie odwołała tylu lotów, co przewoźnik z siedzibą w Dallas - wskazują media. Spośród prawie czterech tysięcy odwołanych lotów do poniedziałkowego wieczoru, co najmniej 2800, a więc prawie 75 procent, to połączenia obsługiwane przez Southwest. Tylko w poniedziałek po południu w ciągu pół godziny odwołano około 300 rejsów. Z kolei od czwartku anulowanych zostało około ośmiu tysięcy połączeń.