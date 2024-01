Po potężnych śnieżycach, które przeszły w pierwszej połowie tygodnia nad wschodnią częścią Stanów Zjednoczonych, w weekend spodziewana jest kolejna fala intensywnych opadów. Meteorolodzy ostrzegają też przed niebezpiecznymi burzami i tornadami na południowym wschodzie kraju. W piątek odwołanych było ponad tysiąc lotów do i z USA.

CNN pisze, że wielu mieszkańców wschodnich Stanów Zjednoczonych w piątek i sobotę może przeżyć "niebezpieczne déjà vu". Służby meteorologiczne prognozują obfite opady śniegu w tych samych regionach, które zostały zasypane we wtorek i środę, powodując szkody, a nawet ofiary śmiertelne . Śnieg i zamiecie możliwe są jednak także w regionie Chicago, które zostało ominięte przez poprzednie śnieżyce.

Według serwisu FlighAware.com ponad 1100 piątkowych lotów do i z USA zostało już odwołanych. Najwięcej, bo ponad 400 anulowanych połączeń, dotyczy lotniska Chicago-O’Hare.

"Takiej pogody nie widzieliśmy od dawna"

"Takiej pogody nie widzieliśmy od dawna" - napisał w mediach społecznościowych Departament Transportu w stanie Iowa, ostrzegajac przed warunkami atmosferycznymi. Zaapelowano również o pozostanie w domach, jeżeli jest to możliwe.

Możliwe tornada

Arktyczne zimno i silny wiatr

Jeśli chodzi o temperaturę, do Stanów Zjednoczonych spływa arktyczne powietrze, które ogarnęło już Kanadę. Kanadyjski rząd ostrzegł mieszkańców przed temperaturą spadającą do około -20 stopni Celsjusza, a także wiatrem wiejącym w porywach do 60 kilometrów na godzinę. W USA największe uderzenie mrozu spodziewane jest w przyszłym tygodniu.