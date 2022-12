Śnieżyce w USA. Alertami objęto ponad pięć milionów mieszkańców. "Trzymajcie się z dala od dróg"

W piątek zamiecie śnieżne pojawiły się między innymi w stanie Nowy Jork oraz na obszarach Nowej Anglii. Zimowy alert pogodowy wystosowano też do części mieszkańców Pensylwanii. Gubernator Nowego Jorku - Kathy Hochul przestrzegła ludność przed niebezpiecznymi warunkami na drogach. - Wzywamy wszystkich mieszkańców regionów dotkniętych śnieżycą do unikania podróży. Pracujcie z domu, jeśli to możliwe, trzymajcie się z dala od dróg i upewnijcie, że wy i wasi bliscy pozostają czujni -apelowała Hochul.

Obfite opady śniegu

Jak podaje CNN, także władze sąsiedniej Pensylwanii wzywały kierowców do unikania podróży. Uzasadniały to słabą widocznością ze względu na silny wiatr i intensywne opady śniegu. - Burze z obfitymi opadami śniegu wystąpią prawdopodobnie w środkowej części stanu Nowy Jork i środkowej części Nowej Anglii. Na niektórych terenach, między innymi w paśmie górskim Adirondack oraz Mohawk Valley do soboty może spaść ponad 60 centymetrów. Spodziewane są niebezpieczne warunki podróży i przerwy w dostawach prądu - podało centrum prognozowania pogody (WPC). Stacja CNN podała, że w większych miastach jak Nowy Jork czy Boston, ulewnego deszczu może spaść od 25 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Niektóre gminy wzdłuż wybrzeża New Jersey, Nowego Jorku i Wirginii są objęte alarmem przeciwpowodziowym.