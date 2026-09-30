Świat Siedział na masce auta, wokół szalała powódź. Nagranie z akcji ratunkowej Damian Dziugieł |

Akcja ratunkowa w hrabstwie Maricopa Źródło wideo: AZ FIRE MEDICAL/Reuters Źródło zdj. gł.: AZ FIRE MEDICAL/Reuters

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W ostatnich dniach w część zachodniego wybrzeża Meksyku uderzył huragan Polo. Pozostałości żywiołu przyniosły ulewy także nad południowo-zachodnie regiony USA, między innymi w stanie Arizona.

Utknął na masce pojazdu, wokół szalała powódź

Służby ratunkowe Arizona Fire and Medical Authority (AFMA) udostępniły nagranie z akcji ratunkowej, przeprowadzonej we wtorek w rejonie jednostki osadniczej Tonopah, w okolicach rzeki Hassayampa. Na filmie, pokazanym przez agencję informacyjną Reuters, można zobaczyć przewrócony samochód, wokół którego szaleją wody powodziowe. Na masce pojazdu siedział mężczyzna.

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Do akcji ratunkowej został wykorzystany śmigłowiec. W pewnym momencie na nagraniu widać, jak z maszyny, należącej do służb z hrabstwa Maricopa, po linie na dół zsunął się ratownik, który zabrał uwięzionego mężczyznę. Według lokalnych mediów poszkodowany został zabrany do szpitala.

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Kolejne akcje ratunkowe, utrudnienia na lotnisku

Tego dnia lokalne służby otrzymały też dwa inne zgłoszenia od innych kierowców, którzy utknęli w samochodach na zalanych terenach w rejonie jednostki osadniczej New River. W jednym z przypadków potrzebna była pomoc służb.

Oprócz powodzi błyskawicznej wywołanej ulewami pogoda przyczyniła się też do sporych utrudnień na lotnisku Phoenix-Sky Harbor. Ponad 120 lotów było opóźnionych, a dwa zostały odwołane. Groźna aura spowodowała też przerwy w dostawie prądu. W szczytowym momencie nie miało go około 500 odbiorców.

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