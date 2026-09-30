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Siedział na masce auta, wokół szalała powódź. Nagranie z akcji ratunkowej

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Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Akcja ratunkowa w hrabstwie Maricopa
Źródło wideo: AZ FIRE MEDICAL/Reuters
Źródło zdj. gł.: AZ FIRE MEDICAL/Reuters
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Amerykański stan Arizona nawiedziły ulewy, które doprowadziły do powodzi błyskawicznej. Niektórzy kierowcy utknęli w zalanych samochodach i potrzebowali pomocy służb. Jedną z dramatycznych akcji ratunkowych można zobaczyć na nagraniu.

W ostatnich dniach w część zachodniego wybrzeża Meksyku uderzył huragan Polo. Pozostałości żywiołu przyniosły ulewy także nad południowo-zachodnie regiony USA, między innymi w stanie Arizona.

Utknął na masce pojazdu, wokół szalała powódź

Służby ratunkowe Arizona Fire and Medical Authority (AFMA) udostępniły nagranie z akcji ratunkowej, przeprowadzonej we wtorek w rejonie jednostki osadniczej Tonopah, w okolicach rzeki Hassayampa. Na filmie, pokazanym przez agencję informacyjną Reuters, można zobaczyć przewrócony samochód, wokół którego szaleją wody powodziowe. Na masce pojazdu siedział mężczyzna.

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Do akcji ratunkowej został wykorzystany śmigłowiec. W pewnym momencie na nagraniu widać, jak z maszyny, należącej do służb z hrabstwa Maricopa, po linie na dół zsunął się ratownik, który zabrał uwięzionego mężczyznę. Według lokalnych mediów poszkodowany został zabrany do szpitala.

Kolejne akcje ratunkowe, utrudnienia na lotnisku

Tego dnia lokalne służby otrzymały też dwa inne zgłoszenia od innych kierowców, którzy utknęli w samochodach na zalanych terenach w rejonie jednostki osadniczej New River. W jednym z przypadków potrzebna była pomoc służb.

Oprócz powodzi błyskawicznej wywołanej ulewami pogoda przyczyniła się też do sporych utrudnień na lotnisku Phoenix-Sky Harbor. Ponad 120 lotów było opóźnionych, a dwa zostały odwołane. Groźna aura spowodowała też przerwy w dostawie prądu. W szczytowym momencie nie miało go około 500 odbiorców.

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Źródło: The Weather Channel, Reuters, AZ Family
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Tagi:
USA
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