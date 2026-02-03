Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Seria trzęsień ziemi w Kalifornii. "Wszystko się ruszało"

Kalifornia
Seria trzęsień ziemi
W rejonie Zatoki San Francisco doszło do serii trzęsień ziemi. Jak podały lokalne media, łącznie odnotowano 30 wstrząsów. Na nagraniu z supermarketu widać, jak z półek spadały produkty.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Najsilniejszy z poniedziałkowych wstrząsów na terenie stanu Kalifornia miał magnitudę 4,2 i zarejestrowano go około godziny 7 lokalnego czasu - podała agencja prasowa Associated Press, powołując się na Amerykańską Służbę Geologiczną (USGS). Ta dodała, że jego epicentrum odnotowano w mieście San Ramon w Kalifornii. Jak przekazały lokalne media, nie było doniesień o osobach rannych ani o poważnych zniszczeniach. Łącznie o poranku zarejestrowano 30 wstrząsów.

Kalifornia. Seria wstrząsów

Według USGS, w poniedziałek 2 lutego po południu odnotowano kolejne wstrząsy Jeden z nich, który nastąpił około godziny 14, miał magnitudę 2,5, a jeszcze kolejny - magnitudę 3,1.

Na nagraniu z jednego z supermarketów w San Ramon widać, jak produkty spadały z półek podczas jednego ze wstrząsów. Mieszkańcy miasta mówili w rozmowie ze stacją ABC7 News, że chociaż liczba następujących po sobie trzęsień była zaskakująca, to są do niej w pewnym sensie przyzwyczajeni.

- Wszystko się ruszało, drzwi, automat z napojami - relacjonował jeden ze wstrząsów Rogelio Oropeza, pracownik lokalnej kawiarni.

John Goodell z Programu Wczesnego Ostrzegania przed Trzęsieniami Ziemi w Biurze ds. Ratownictwa Gubernatora Kalifornii uważa, że trzęsienie ziemi ciężko przewidzieć.

- Każde trzęsienie ziemi o magnitudzie powyżej 4 to coś, na co zdecydowanie powinniśmy zwracać uwagę i co zdecydowanie przyciąga uwagę, ale powtarzam, w naszym stanie każdego roku zdarzają się setki trzęsień ziemi - przekazał.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: CNN, Associated Press, ABC7 News

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Udostępnij:
TAGI:
KaliforniaTrzęsienia ziemiUSA
Czytaj także:
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
Prognoza
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
Świat
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
Nauka
Opady wkroczą do kraju
Pogoda szykuje dla nas nowe zagrożenie. Są alarmy
Prognoza
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
Świat
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
Świat
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
Ciekawostki
Mróz, zima, noc
Kolejna ekstremalnie zimna noc. Ile stopni będzie
Prognoza
Kocioł Vitoligno 100-C
Kocioł na biomasę - ogrzewanie domu drewnem lub pelletem
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz, przymrozek
Szczypie mróz, świeci słońce. I jest śmierdzący problem
Smog
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
Świat
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
Prognoza
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
Świat
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
Prognoza
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
Prognoza
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Prognoza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Prognoza
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Prognoza
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Prognoza
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom