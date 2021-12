Seria tornad w USA. Miasta, "których już nie ma" i nadzieja na odnalezienie zaginionych

"Dewastacja, do której doszło, jest niepodobna do niczego"

- Dewastacja, do której doszło, jest niepodobna do niczego, co widziałem w swoim życiu i trudno mi to wyrazić słowami - mówił na konferencji prasowej.

Superkomórka burzowa

- Tylne drzwi domu uderzyły mnie w twarz. Chciałam się od nich odsunąć, a mój syn wołał mnie z korytarza, więc do niego podeszłam. Wiało tak mocno, że prawie się przewróciłam. Poszłam do przedpokoju, położyliśmy się na podłodze z naszymi psami i oboje się modliliśmy. I to była jedyna część domu, która przetrwała. [...] Znów ocalałam, ale straciłam wszystko, co miałam. [Kilka lat temu - przyp. red.] mój dom spłonął doszczętnie. Odbudowaliśmy go. Potem, w 2009 roku, zmarł mój mąż i musiałam ogłosić upadłość. A teraz znowu wszystko straciłam - relacjonowała.