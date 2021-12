USA. Seria tornad zmieniła miasta w Kentucky w "piekło na Ziemi"

W weekend przez osiem amerykańskich stanów - Arkansas, Illinois, Indianę, Kentucky, Missisipi, Missouri, Ohio, Tennessee - przetoczyło się co najmniej 50 tornad. Kentucky najbardziej ucierpiało po ich uderzeniu. Gubernator tego stanu - Andy Beshear przekazał, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 80, a może przekroczyć 100.

Seria tornad USA. Zniszczenia w Kentucky

Osoby, które przeżyły serię tornad w stanie Kentucky, przeszukiwały w niedzielę (12 grudnia) to, co pozostało z ich domów. Zdaniem miejscowych władz nadzieja na znalezienie ocalałych jest niewielka.

W Dawson Springs, w południowo-zachodnim Kentucky, domy zostały zrównane z ziemią. Michael Long, który mieszka w swoim domu od 1992 roku, schronił się wraz z żoną w piwnicy kiedy nadciągnęło tornado. Cztery minuty później zobaczył, że część jego domu zniknęła. Powiedział do żony: "ostrzegam cię, że kiedy wejdziemy do domu, nie sądzę, żeby on tam był, on zniknął". I rzeczywiście, następnego ranka z domu nie zostało prawie nic.