Seria tornad w USA, ofiary śmiertelne, odwołane loty. "Jesteśmy w fazie ratunkowej"

We wtorek i w nocy z wtorku na środę przez Środkowy Zachód Stanów Zjednoczonych przeszły gwałtowne burze , przynoszące ze sobą porywisty wiatr i opady gradu wielkości piłek baseballowych. Do Krajowej Służby Pogodowej (NWS) wpłynęły raporty o tornadach, których było co najmniej 10.

Ofiary śmiertelne i ranni

Niszczycielskie tornado pojawiło się w środę w hrabstwie Bollinger w stanie Missouri o godzinie 3.30 lokalnego czasu (w Polsce było to godzina 10). Było to jedno z wielu, które zostały zaobserwowane na Środkowym Zachodzie USA. Żywioł zrywał dachy z domów, uszkodził linie energetyczne. Odnotowano tam cztery ofiary śmiertelne, są też ranni - wynika z informacji przekazanych przez miejscową policję.

185 kilometrów na godzinę

Odwołane loty

We wtorek wieczorem w Illinois i innych stanach nadal obowiązywały ostrzeżenia przed burzami, gradem i możliwością wystąpienia tornad, związane z zimnym frontem atmosferycznym przechodzącym przez kraj. W wielu miejscach będą one w mocy co najmniej do środy. We wschodnich regionach Stanów Zjednoczonych front może przynieść również śnieżyce.