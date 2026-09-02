Świat Myśleli, że to włamywacz. Kiedy do domu weszła policja, na schodach siedział nietypowy gość Damian Dziugieł |

Ryś rudy wszedł do mieszkania Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Jak przekazała policja z miasta Kirkland w mediach społecznościowych, w ubiegłym tygodniu pod numer 911 zadzwonił właściciel jednego z domów w dzielnicy Moss Bay. W budynku było słychać dziwne odgłosy uderzeń, co miało sugerować, że w środku przebywa włamywacz.

"Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, znaleźli nieoczekiwanego intruza siedzącego na szczycie schodów - rysia rudego" - poinformowała policja. Zdaniem służb zwierzę mogło wejść do środka przez niezamknięte okno. Być może ryś zauważył kota właściciela domu i postanowił pójść za nim do środka.

Ryś był monitorowany za pomocą drona

Aby monitorować rysia rudego poruszającego się po domu, policja wykorzystała drona. Urządzenie pozwoliło utrzymanie bezpiecznej odległości od zwierzęcia i nienarażanie nikogo na niepotrzebne ryzyko. Na miejsce przybyli specjaliści z Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody stanu Waszyngton (WDFW). Kiedy rysia udało się złapać, poddali mu środek uspokajający, a następnie wypuścili go w pobliżu potoku Forbes Creek. Jak dodała policja, podczas zdarzenia nikt nie został ranny.

Rysie rude (ang. Lynx rufus) to drapieżne ssaki z rodziny kotowatych. Występują na terenie kontynentu Ameryki Północnej, od południowej Kanady, przez Stany Zjednoczone, po część Meksyku.