Ryby głębinowe wyrzucone na brzeg. "Nikt nie wie, dlaczego się tam pojawiły"

Ryby głębinowe wyrzucone na plaże

Żaglony (Alepisaurus ferox) występują głównie w tropikalnych i subtropikalnych wodach, jedynie w okresie karmienia dorosłe osobniki migrują na północ do Grenlandii, Islandii i Morza Beringa. Ryby te preferują wody, w których panuje zmierzch, czyli żyją na głębokości od 200 do 1000 metrów. Są to jedne z największych ryb głębinowych - mogą osiągać dwa metry długości. Mają płetwę grzbietową podobną do żagli (stąd ich polska nazwa), która rozciąga się na prawie całe ciało.