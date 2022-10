Bilans ofiar huraganu Ian rośnie. Floryda i inne zaatakowane przez żywioł stany liczą też straty materialne

Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Ian wzrosła. Mieszkańcy hrabstw, które zostały szczególnie ciężko dotknięte przez żywioł, rozpoczynają żmudny proces odbudowy. To niełatwe, ponieważ w wielu przypadkach stracili cały swój dobytek.

Stacja CNN podała w poniedziałek po południu czasu lokalnego, że liczba ofiar śmiertelnych huraganu Ian w samym stanie Floryda wzrosła do 88. W wielu miejscach na Florydzie trwają akcje poszukiwawcze - ratownicy przekopują to, co pozostawił po sobie huragan, i wciąż mają nadzieję, że znajdą tam kogoś żywego.