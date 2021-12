Spadło prawie pięć metrów śniegu. Pobity rekord sprzed 50 lat

Do poniedziałku opady w sąsiedztwie tej stacji badawczej wyniosły w tym miesiącu łącznie rekordowe niemal 492 centymetry śniegu. Poprzedni rekord pochodził z 1970 roku i wynosił 456,4 cm. Tylko w ciągu ostatniej doby spadło tam około 99 cm śniegu. Według prognoz opady grudniowe mogą przekroczyć łącznie 508 cm.

"Dobre zarówno ze względu na stan wody, jak i z uwagi na lawiny", ale "susza się nie skończyła"

- To była bardzo korzystna burza śnieżna dla regionu Sierra - ocenił Dan McEvoy, klimatolog z zachodniego Regionalnego Centrum Klimatycznego.

W opinii McEvoy’a grudniowe opady stworzyły pokrywę śnieżną. Wcześniejsze były bardziej mokre, śnieg zalegał na wyższej wysokości, ale potem temperatura i ilość śniegu spadły. - To jest dobre zarówno ze względu na stan wody, jak i z uwagi na lawiny - wyjaśnił McEvoy. Jak dodał, pomoże to również utrzymać dobre warunki śniegowe w ośrodkach narciarskich, nawet jeśli w regionie pojawi się susza.

- To był imponujący grudzień - powiedział McEvoy, ostrzegając jednak, że możliwe jest ponowne pojawienie się suszy. - Gdybym miał zwrócić uwagę na jedną sprawę, to jest to, że susza się nie skończyła. Potrzebujemy, aby burze występowały w zimie - tłumaczył klimatolog.