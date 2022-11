Atak pumy na wzgórzach Hollywood. Zwierzę zabiło chihuahuę

Po wzgórzach Hollywood błąka się puma. Jak przekazała lokalna stacja telewizyjna, dzikie zwierzę zabiło chihuahuę, należącą do jednego z mieszkańców Los Angeles.

Do ataku doszło 9 listopada. Anonimowy właściciel wyprowadzał Piper i jeszcze jednego psa na spacer. Wszystko zostało zarejestrowane na nagraniach z kamer monitoringu. Puma po prostu wyłoniła się zza krzaków, a następnie zaatakowała psa.

- Poczułem pociągnięcie i usłyszałem pisk Piper. Odwróciłem się i zobaczyłem łeb. Nie wiedziałem, co to mogło być. Walka trwała dwie lub trzy sekundy. Zwierzę miało Piper w paszczy i w ogóle nie warczało. Nawet go nie słyszałem. Nie miałem szansy - powiedział właściciel psa Daniel Jimenez.