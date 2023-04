Przez 12 lat mieszkała z aligatorem w piwnicy. Po rozwodzie postanowiła się go pozbyć

Big Mac to ponad dwumetrowy aligator, który 12 lat spędził żyjąc w piwnicy jako "zwierzę domowe". Po latach jego właściciel rozwiódł się z żoną, a kobieta postanowiła zaprowadzić porządek. O pomoc w usunięciu wielkiego gada poprosiła ekspertów od dzikich zwierząt.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ponad dwumetrowy aligator został usunięty z jednego z domów w Filadelfii w stanie Pensylwania. Zwierzę znalazło się tam... lata temu. Został zakupiony, gdy był jeszcze małym gadem, trzymanym jako "zwierzę domowe". Przez te 12 lat aligator o imieniu Big Mac był zamknięty w klatce, która stała w piwnicy. Dlaczego więc dopiero teraz go stamtąd zabrano?

Wszystko z powodu żony mężczyzny, który kupił aligatora. Yali, bo tak nazywa się kobieta, po latach postanowiła wezwać służby odpowiedzialne za dzikie zwierzęta, bo prostu rozwiodła się ze swoim mężem.

- Mieliśmy go przez tyle lat. Ale teraz już nie jesteśmy razem, więc chciałam go stąd zabrać - opowiadała mediom.

Rozstała się z mężem, wyrzuciła jego "pupila" ENEX

Najpierw myśleli, że to żart

Na początku kwietnia zadzwoniła więc do schroniska dla zwierząt ACCT Philly i poprosiła o pomoc. Jak opowiadała, pracownicy na początku myśleli, że to żart. Jednak w ostatni poniedziałek przyjechali do jej domu, wydobyli zwierzę, zakneblowali i zabrali. Na filmie, który ujrzał światło dzienne w lokalnych mediach słychać, jak jeden z mężczyzn związując mu nogi mówi: "jesteś uwięziony". Następnie zwierzę wyniesiono i umieszczono w furgonetce.

Pierwotny plan zakładał przetransportowanie Biga Maca do drogą powietrzą do Michigan. Jednak jak wyjaśnił rzecznik ACCT Philly, aligator okazał się "zbyt duży, by mógł wejść tam cały".

Rozstała się z mężem, wyrzuciła jego "pupila" ENEX

Rozstała się z mężem, wyrzuciła jego "pupila" ENEX

To jest legalne

Choć może się to wydawać dziwne, w Filadelfii trzymanie tego typu zwierząt w domach jest dozwolone. Rzecznik zaznaczył, że ich zadaniem nie jest osądzanie takich rzeczy, gdyż nie chce, by ludzie wahali się dzwonić i prosić ich o ewentualną pomoc. Jak dodał, to co najmniej trzeci aligator, który został już usunięty w tym miesiącu.

Rozstała się z mężem, wyrzuciła jego "pupila" ENEX

Autor:kw

Źródło: ENEX, charlotteobserver.com