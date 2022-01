Przeszczepili człowiekowi serce z genetycznie zmodyfikowanej świni. Pierwsza taka operacja w historii

Mężczyzna w USA przeszedł operację przeszczepu serca z genetycznie zmodyfikowanej świni. Dokonano tego pierwszy raz na świecie - poinformowało w poniedziałek centrum medyczne Uniwersytetu Marylandu w Baltimore. Jeśli operacja okaże się sukcesem, naukowcy mają nadzieję, że narządy świń pomogą złagodzić niedobory ludzkich organów do przeszczepów.

57-letni David Bennett cierpiał na nieuleczalną chorobę serca. Życie mógł mu uratować tylko przeszczep serca. Nie kwalifikował się jednak do transplantacji ludzkiego organu. - To było albo śmierć, albo ten przeszczep. Chcę żyć. To mój ostatni wybór - mówił dzień przed operacją.