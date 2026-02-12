Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mieszkali na skażonym terenie. Teraz wyburzają ich domy

Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Rozpoczęło się wyburzanie domów zbudowanych na skażonej glebie w mieście Florissant w amerykańskim stanie Missouri. Domy zostały wybudowane w pobliżu wód zanieczyszczonych przez odpady jądrowe. Historia skażenia sięga słynnego projektu Manhattan.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Sześć domów w miejscowości Florissant zostało wybudowanych nad potokiem Coldwater Creek, który w przeszłości został skażony radioaktywnymi odpadami. Wojskowy Korpus Inżynieryjny musi przez to monitorować stan gleby nad potokiem i w razie wykrycia skażenia reagować.

Najnowsze badania we Florissant wykazały skażenie na podwórkach domów - nie stanowiło ono zagrożenia, ale przekraczało akceptowalne parametry. Nieruchomości zostały wykupione, a mieszkańcy zmuszeni do przeprowadzki. Ich właściciele otrzymali odszkodowania, ale przedstawiciele wojska nie ujawnili, jak wysokie.

- Dokładamy wszelkich starań, aby ukończyć te prace w sposób jak najbezpieczniejszy i najsprawniejszy, aby mieszkańcy mogli się cieszyć czystym i bezpiecznym środowiskiem - powiedział pułkownik Andy Pannier z okręgu St. Louis.

Po rozbiórce Korpus będzie przez około rok usuwał ziemię z terenu budowy. Agencja poinformowała, że ​​podczas prac remediacyjnych będą prowadzone ścisłe kontrole, aby zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu.

- 28 lat lat rodzinnych wspomnień, święta spędzane z dziećmi... To bardzo trudne - przyznał właściciel jednego z wyburzanych domów.

Radioaktywne echa historii

Odpady radioaktywne, które skaziły Coldwater Creek, pochodziły z projektu Manhattan - amerykańskiego programu badawczego, którego celem było uzyskanie energii jądrowej i wykorzystanie jej w produkcji broni. Przed dziesiątkami lat przedostały się one do wód z powodu niewłaściwego przechowywania.

Tysiące mieszkańców stanu Missouri ubiegają się o federalne odszkodowania za choroby, których nabawiły się, mieszkając lub pracując w pobliżu skażenia pochodzącego z projektu Manhattan. W zeszłym roku Kongres rozszerzył obszar objęty świadczeniami o okolice St. Louis, jednego z największych miast regionu.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: CNN, St. Louis Public Radio

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USA
Czytaj także:
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Oblodzenie, gołoledź, ślisko
Połowa województw z niebezpiecznymi zjawiskami
Prognoza
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
Polska
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
Prognoza
RYBA-000271
Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"
Najnowsze
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa razy więcej
Smog
Nowy Jork zmaga się z mrozem
Takiej fali mrozu nie było od dawna. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Słońce przebija się przez chmury
Świętowali powrót słońca. Nie było go w miasteczku od listopada
Świat
Wiosenna aura
Jaka będzie wiosna? IMGW opublikował prognozę
Prognoza
Mróz
Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni
Polska
Opady marznące we wtorek
Opady marznące w Polsce. Gdzie ich się spodziewać
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom