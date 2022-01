Gwałtowna pogoda w USA. Śnieżyca zaskoczyła prezydenta Joe Bidena

Gwałtowna śnieżyca spowodowała, że ponad pół miliona gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych było w poniedziałek odciętych od prądu lub zgłaszało jego przerwy w dostawie. Pogoda dała się we znaki także prezydentowi USA Joe Bidenowi. Zejście po schodach z pokładu samolotu Air Force One było dla niego istnym wyzwaniem.

Śnieżyca zastała prezydenta USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wrócił w poniedziałek do Waszyngtonu. Zastała go śnieżyca, podczas której obficie sypał śnieg i wiał silny wiatr. W bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland pracownicy starali się wypchnąć ze śniegu samochód ze schodami, aby pasażerowie mogli zejść z pokładu samolotu Air Force One.