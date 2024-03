Strażacy walczą z "potwornym" pożarem, który od prawie tygodnia szaleje w Teksasie. W wyniku żywiołu życie straciły co najmniej dwie osoby. Ogień pochłonął obszar liczący ponad 400 tysięcy hektarów, co czyni go największym pożarem odnotowanym w tym stanie.

Ogień strawił setki tysięcy hektarów ziem

Smokehouse Creek dotarł aż do miasta Panhandle i przekroczył granicę stanu Teksas z Oklahomą. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej dwie osoby. Ogień strawił ponad 400 tysięcy hektarów ziem, co czyni go największym pożarem odnotowanym w stanie Teksas. Udało się go opanować w 15 procentach. Zniszczonych zostało ponad 500 budynków - poinformowali w sobotę urzędnicy stanowi.