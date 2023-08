Ogień zniszczył ponad sto budynków, dwie osoby nie żyją

Strażacy walczą z rozległymi pożarami lasów w amerykańskich stanach Waszyngton i Oregon. Zginęły co najmniej dwie osoby, a zniszczeniu uległo ponad sto budynków.

Od kilku dni we wschodniej części stanu Waszyngton szaleją co najmniej dwa duże pożary. Ogień wybuchł w hrabstwie Spokane. Spłonął obszar o ponad ośmiu tysięcy hektarów i zniszczonych zostało ponad sto budynków. Według straży są co najmniej dwie ofiary śmiertelne pożarów.