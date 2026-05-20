Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ewakuacja tysięcy ludzi. Ogień blisko domów i w "kalifornijskim Galapagos"

|
Pożary w USA
Pożary w Kalifornii, ewakuacje ludności
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Pożary od kilku dni trawią południe Kalifornii. Wydano nakazy ewakuacji dla kilkunastu tysięcy osób, a akcja gaśnicza prowadzona jest zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ogień szaleje między innymi na wyspie nazywanej przez niektórych "kalifornijskim Galapagos".

Na południu Kalifornii w rejonie miasta Simi Valley niedaleko Los Angeles od poniedziałku trwa walka z pożarem Sandy. Jak przekazał Andy VanSciver ze straży pożarnej hrabstwa Ventura, we wtorek żywioł szalał na południowym skrzydle, trawiąc rozległy obszar roślinności. Jak dodał, największe trudności w gaszeniu pożaru sprawia wiatr, a suche trawy podsycają płomienie. Strome zbocza dodatkowo sprzyjają ich rozprzestrzenianiu się.

Przed nimi kolejny dynamiczny dzień

Służby poinformowały o pewnych postępach, jednak wieczorem we wtorek w niektórych częściach miast Simi Valley i Bell Canyon oraz w innych rejonach nadal obowiązywały nakazy ewakuacji. W pewnym momencie objęto nimi nawet 28 tysięcy osób. We wtorek po południu liczba ta wynosiła około 17 tysięcy mieszkańców.

Według najnowszych informacji strażaków żywioł był opanowany w zaledwie pięciu procentach, a objęte nim było we wtorek prawie 690 hektarów obszaru. Walka z ogniem odbywa się z ziemi i z powietrza. Portal dziennika "Los Angeles Times" pisze o tym, że w środę służby czeka kolejny "dynamiczny dzień".

Pożar Sandy szaleje od kilku dni
Pożar Sandy szaleje od kilku dni
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TED SOQUI

Pożar na "kalifornijskim Galapagos"

Strażacy walczą też z innym pożarem obejmującym obszar 6,8 tysiąca hektarów na wyspie Santa Rosa Island, jednej z wysp Parku Narodowego Channel Islands. Pożar zniszczył domek letniskowy i szopę na sprzęt oraz zmusił do ewakuacji kilkunastu pracowników Służby Parków Narodowych (NPS).

Według danych Kalifornijskiego Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej (Cal Fire), żywioł we wtorek opanowany był w 26 procentach.

Rejon Wysp Santa Barbara charakteryzuje się ogromną różnorodnością biologiczną, dlatego niektórzy nazywają to miejsce "kalifornijskim Galapagos". Jak zauważa agencja informacyjna Associated Press, to popularne miejsce wśród miłośników biwakowania i wędrówek oraz siedlisko wielu rzadkich gatunków zwierząt.

W Kalifornii trwa walka z żywiołem
W Kalifornii trwa walka z żywiołem
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TED SOQUI
Klatka kluczowa-443415
Pożary w Kalifornii, ewakuacje ludności
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Autorka/Autor: Los Angeles Times, Associated Press, The Guardian
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
TVN24
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
TVN24
1 godz 7 min
pc
Anna Nehrebecka o zmaganiach z nowotworem: to nie koniec świata
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
USAPożaryKalifornia
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Protest NSZZ "Solidarność" w Warszawie
"Precz z Zielonym Ładem". Związkowcy protestują w Warszawie
WARSZAWA
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
TVN24
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Litwa
Dron w pobliżu Wilna
TVN24
Jeleń i ryś
Ryś przeciął im drogę, chwilę potem pokazał się jeleń. Nagranie
Archeolodzy w Gdańsku znaleźli płytę nagrobną z XIII wieku
Znaleźli płytę nagrobną z XIII wieku. "Miejsce spoczynku ważnej osoby"
TVN24
Kstowo
Ukraińcy nie ustępują. Drony znów zaatakowały rosyjskie obiekty
TVN24
Poszukiwania trzylatka zakończyły się sukcesem
Trzylatek zgubił się podczas spaceru z babcią
TVN24
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
"Wynajmujący są pełni obaw". Od dziś zmiany zasad w najmie krótkoterminowym
BIZNES
Drony nad Polską
Starosta nie informował o dronach, bo uznał, że to były tajne ćwiczenia
TVN24
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Ceny paliw na czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Peter Magyar i Włodzimierz Czarzasty
Były spotkania z premierem i prezydentem. Teraz parlament
RELACJA
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
TVN24
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
TVN24
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
TVN24
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
TVN24
Marcin Romanowski
"Są znaki". Magyar o ucieczce Romanowskiego
Adam Styczek
Policja rozbiła grupę czerpiącą zyski z prostytucji
Zarabiali na prostytucji, prali pieniądze. Pięć osób zatrzymanych
WARSZAWA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Zatrzymano trzech Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji
TVN24
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Sakiewicz miał zeznawać w sprawie Ziobry, wyszedł z prokuratury po dwóch godzinach
TVN24
Wywiad - Peter Magyar
Magyar o Polsce: to było moje osobiste życzenie
Adam Styczek
Podpalili sklep i rozlali żrącą substancję. Mężczyźni zatrzymani w Szczecinie
Podpalili sklep, a następnego dnia rozlali żrącą substancję
TVN24
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
FAŁSZ"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom