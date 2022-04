Sceny jak z piekła w Arizonie, Kolorado i Nowym Meksyku

Wiatr utrudnia akcję

Władze stanowe zapewniają wsparcie tym, którzy stracili swoje domy lub musieli się ewakuować. Gubernator Arizony Doug Ducey ogłosił w czwartek stan wyjątkowy w hrabstwie Coconino. - Robimy wszystko, co możemy, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom - mówił.

Silny wiatr bardzo szybko przenosi ogień na dalsze tereny i utrudnia akcję gaśniczą. Jak informowała telewizja CNN, na czwartek prognozowano porywisty wiatr o prędkości do 56 kilometrów na godzinę.

[2022 Cable News Network All Rights Reserved]

Niektóre domy spłonęły doszczętnie [2022 Cable News Network All Rights Reserved]

Reuters/Arizona Department of Forestry and Fire Management

Pożar w rejonie miasta Flagstaff Reuters/Arizona Department of Forestry and Fire Management

Spalone domy w Kolorado

Kilka domów zostało zniszczonych w Kolorado w rejonie miasta Monte Vista w hrabstwie Rio Grande. Do środowego wieczora spłonęło tam sześć hektarów terenu. Jak opisują miejscowe media w pewnym momencie policja chodziła od drzwi do do drzwi, apelując o szybką ewakuację. Ewakuowano około 100 domów. Ogień dotknął północną część tego czterotysięcznego miasta.