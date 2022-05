Pożar w Nowym Meksyku, ewakuacje mieszkańców. "Dym był tak gęsty, że trzeba byłoby użyć noża, aby go przeciąć"

Ewakuacje ludzi i zwierząt

Nie wszyscy jednak opuścili swoje domy. - To wszystko, co mam. Ciężko na to pracowałem - mówił o swoim dobytku jeden z mieszkańców miasta. Dodał, że będzie się ewakuować dopiero, gdy ogień zbliży się do miejsca, w którym przebywa, na około 400 metrów.