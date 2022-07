Dostali nakaz "natychmiastowego" opuszczenia domów. Pożar szybko się rozprzestrzenia

Ponad dwa tysiące osób zostało w sobotę wezwanych do ewakuacji w kalifornijskim hrabstwie Siskiyou z powodu szybko rozprzestrzeniającego się pożaru lasu. Gaszenie ognia utrudnia pogoda.

Pożar wybuchł w piątek na terenie kompleksu leśnego Klamath National Forest w północnej Kalifornii przy granicy z Oregonem. Służby poinformowały, że płomienie gwałtownie rozszerzyły swój zasięg na skutek wieczornych burz i silnego wiatru, co utrudnia również działania gaśnicze. Dokładny obszar pożaru nie jest jednak na razie znany, może to być od 12 do 16 tysięcy hektarów - podała CNN.