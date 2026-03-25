Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"

Strażacy walczą z pożarem, który szaleje na terenie Teksasu. Walkę z ogniem utrudniają wysoka temperatura powietrza i porywisty wiatr.

Pożar wybuchł we wtorek przed południem lokalnego czasu około cztery kilometry na północny wschód od miasta Sanford w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych. Żywioł nazwano Hutchinson Fire, od hrabstwa, w których się pojawił. Amerykańska stacja informacyjna Fox 4 News podała w środę, że ogień strawił ponad tysiąc hektarów lasów. Dodała, że pożar został opanowany w 55 procentach.

- Nasze ekipy poczyniły znakomite postępy w nocy i w godzinach porannych - powiedział w środę rzecznik prasowy służby leśnej Texas A&M Forest Service. - Chociaż pożar został w ponad połowie opanowany, to wciąż stanowi zagrożenie ze względu na bardzo wysoką temperaturę powietrza w tym regionie i wysuszoną roślinność. Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać - podkreślił.

Pożar w Teksasie

Jak donoszą lokalne media, walkę z ogniem utrudnia wysoka, jak na wiosnę, temperatura powietrza. W czwartek w Teksasie termometry mogą pokazać miejscami ponad 37 stopni Celsjusza. Tego dnia warunki do walki z żywiołem będą szczególnie trudne, ponieważ ma wiać silny wiat, a wilgotność powietrza spaść poniżej 10 procent.

Z prognozy amerykańskich synoptyków wynika, że w piątek nad Teksasem przejdzie chłodny front. Przyniesie on zmianę kierunku wiatru, która może utrudnić pracę strażaków. Zdaniem ekspertów ogień może zacząć się rozprzestrzeniać w różne strony i nie dać się opanować. Jak donoszą lokalne media, porywy mogą przekraczać 70 kilometrów na godzinę.

Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności w związku z upałami i możliwością wybuchów kolejnych pożarów.

Źródło: fox4news.com,

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
Polska
Popada śnieg
Ulewy, obfite opady śniegu i lekki mróz. Ostrzeżenia IMGW
Śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr
Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
Świat
Bobry europejskie
Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu
Nauka
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Strefa opadów wkroczyła do Polski. Tak będzie wędrować
Baza NASA na Księżycu
NASA zmienia plan w sprawie Księżyca
Nauka
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami przyda się parasol
Akcja ratunkowa
Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"
Świat
Noc deszcz
Przed nami noc pełna kontrastów
Pożary lasów
Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana
Świat
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
Polska
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
Świat
Intensywny deszcz
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
Świat
Park Narodowy Skaftafell, Islandia
W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Tylko trzy w Europie
Smog
Przy wybrzeżu północnych Niemiec utknął humbak
Utknął w wodach Bałtyku. Służby próbują go uratować
Świat
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Burza nęka wyspy od wielu dni. "Utknęliśmy"
Świat
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
Świat
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Oceanię
Świat
Wiosna, pogoda
Miejscami będzie się chmurzyć, do 16 stopni. Pogoda na dziś
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
Świat
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Aktor Jason Momoa
"Ostatnie tygodnie były ciężkie". Popularny aktor ewakuowany wraz z rodziną
Świat
Samochód porwany przez powódź niedaleko miasta Barka
Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób
Świat
