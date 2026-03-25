Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"

Pożar w Teksasie

Pożar wybuchł we wtorek przed południem lokalnego czasu około cztery kilometry na północny wschód od miasta Sanford w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych. Żywioł nazwano Hutchinson Fire, od hrabstwa, w których się pojawił. Amerykańska stacja informacyjna Fox 4 News podała w środę, że ogień strawił ponad tysiąc hektarów lasów. Dodała, że pożar został opanowany w 55 procentach.

- Nasze ekipy poczyniły znakomite postępy w nocy i w godzinach porannych - powiedział w środę rzecznik prasowy służby leśnej Texas A&M Forest Service. - Chociaż pożar został w ponad połowie opanowany, to wciąż stanowi zagrożenie ze względu na bardzo wysoką temperaturę powietrza w tym regionie i wysuszoną roślinność. Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać - podkreślił.

Jak donoszą lokalne media, walkę z ogniem utrudnia wysoka, jak na wiosnę, temperatura powietrza. W czwartek w Teksasie termometry mogą pokazać miejscami ponad 37 stopni Celsjusza. Tego dnia warunki do walki z żywiołem będą szczególnie trudne, ponieważ ma wiać silny wiat, a wilgotność powietrza spaść poniżej 10 procent.

Z prognozy amerykańskich synoptyków wynika, że w piątek nad Teksasem przejdzie chłodny front. Przyniesie on zmianę kierunku wiatru, która może utrudnić pracę strażaków. Zdaniem ekspertów ogień może zacząć się rozprzestrzeniać w różne strony i nie dać się opanować. Jak donoszą lokalne media, porywy mogą przekraczać 70 kilometrów na godzinę.

Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności w związku z upałami i możliwością wybuchów kolejnych pożarów.