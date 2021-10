USA. Pożar Alisal w Kalifornii. Ewakuacje ludności, akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr

W pobliżu Santa Barbara w Kalifornii szaleje pożar Alisal. Wydano ostrzeżenia dla ludności, miejscami nakazano ewakuacje. Do tej pory ogień objął obszar sięgający 5,5 tysiąca hektarów. Z żywiołem walczy co najmniej 600 strażaków, ale akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.

Pożar Alisal szalejący w pobliżu Santa Barbara w Kalifornii we wtorek rozszerzył swój zasięg i ogarnia już powierzchnię blisko 5,5 tys. hektarów. Władze wydały ostrzeżenia dla ludności, a w niektórych miejscach także nakazy ewakuacji. Ogień pojawił się poniedziałek po południu w pobliżu zalewu Alisal. Według amerykańskiego źródła informacji o pożarach, InciWeb, w środę żywioł udało się ograniczyć zaledwie w pięciu procentach.

CNN podała, że wiatr wieje z prędkością 48-56 kilometrów na godzinę, a w porywach do 112,6 km/h. Ogień zagraża co najmniej 100 budynkom.

Pożar w Kalifornii. Trudność z ugaszeniem

Wietrzna pogoda zmusiła wszystkie załogi samolotów gaśniczych skierowanych do walki z pożarem do pozostania na ziemi. Warunki są zbyt niebezpieczne do latania - wyjaśniła CNN cytując lokalne służby.