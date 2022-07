Ponad 40 osób poszukiwanych, około setki budynków uszkodzonych

We wtorkową noc przez południowy zachód stanu Wirginia przeszły ulewy, które wywołały gwałtowne wezbrania wody i powodzie. Ponad 100 budynków zostało uszkodzonych. 44 osoby są poszukiwane.

Do powodzi doszło w okolicy miejscowości Whitewood w hrabstwie Buchanan. We wtorek w nocy przez cały region środkowego wybrzeża Atlantyku w Stanach przechodziły ulewy. Padało do wczesnych godzin porannych, a w niektórych miejscach deszcz spowodował nagłe wezbrania rzek.