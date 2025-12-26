Logo TVN24
Kalifornia po ulewach. "Nie mogę dostać się do garażu", "to jest zamrażarka sąsiadów"

|
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skutki powodzi w Kalifornii
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Zniszczone domy, ulice pełne błota - tak wygląda część Kalifornii dotknięta powodziami błyskawicznymi i lawinami błotnymi. Niektórzy mieszkańcy rozpoczęli liczenie strat po przejściu katastrofalnego żywiołu.

W Kalifornii trwa walka ze skutkami katastrofalnych powodzi i lawin błotnych wywołanych przez intensywne opady deszczu. Kataklizm dotknął zarówno północne, jak i południowe regiony stanu położonego na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Lokalne media informują o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych. Zniszczonych zostało wiele domów, a ulice zamieniły się w potoki wody i błota.

"Nie mogę dostać się do garażu"

Powodzie wystąpiły między innymi w jednostce osadniczej Wrightwood, będącej częścią hrabstwa San Bernardino. Na opublikowanych przez stację CNN nagraniach widać przysypane domy. Błota i gruzu jest tak dużo, że ze stojących przed posesjami samochodów widać tylko dachy. San Bernardino było jednym z miejsc, gdzie lokalne władze ogłosiły ewakuacje.

Inne z nagrań, zaprezentowane przez agencję informacyjna Reuters, pokazuje wnętrze jednego z mieszkań. Przez pomieszczenia płyną masy wody zmieszanej z ziemią i kamieniami, a meble są całkowicie zniszczone.

- Jakieś rzeczy jeszcze zostały. Piętro wygląda dobrze. Nie mogę dostać się do garażu - mówi autorka nagrania. - To jest zamrażarka sąsiadów - opisuje po wyjściu na zewnątrz budynku.

Z powodu niebezpiecznej pogody w sześciu hrabstwach Kalifornii obowiązuje stan wyjątkowy.

Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

USAKaliforniaPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
