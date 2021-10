Powodzie nawiedzają wschodnie wybrzeże USA. "To pojawiło się znikąd"

Potężny system pogodowy, którzy przyniósł w piątek ulewny deszcz wschodnim regionom Stanów Zjednoczonych, spowodował, że w stolicy - Waszyngtonie - doszło do podtopień. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia przed powodziami, które mogą zagrażać prawie 14 milionom mieszkańców. NWS kilka dni temu ostrzegała, że mogą to być "największe powodzie w ciągu ostatnich 10-20 lat".

Zalania występują od stolicy - Waszyngtonu, przez stan Maryland, po Wirginię. - Większość intensywnych opadów deszczu już ustała, dodatkowe porcje będą się przemieszczać z południa na północ w nocy z soboty na niedzielę - powiedział meteorolog z NWS. - Dodatkowo nadal występują przybrzeżne zalania i podtopienia. Poziom wody będzie podwyższony co najmniej do soboty - dodał.

USA, powodzie na wschodzie kraju

W mieście Alexandria, które ucierpiało w piątek w wyniku powodzi, przewiduje się jeszcze więcej zniszczeń. Obowiązują tam ostrzeżenia przed powodzią do godziny 8 w niedzielę. W związku z tym władze miasta apelują do jego mieszkańców o zachowanie ostrożności. "Właścicieli domów wzywa się do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony zagrożonych powodzią nieruchomości. Jeśli musisz podróżować, to nie przez wodę o nieznanej głębokości" - ostrzegało miasto na swojej stronie internetowej.