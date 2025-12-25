Drogi zawalone błotem, stan wyjątkowy. Ewakuowano kilkaset rodzin

W środę przez południową Kalifornię przeszła potężna zimowa burza. Towarzyszyły jej obfite opady deszczu i porywisty wiatr. Żywioł doprowadził do powstania powodzi błyskawicznych, osuwisk i lawin błotnych. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych między innymi przez straż pożarną ukazywały drogi zawalone błotem i skałami, czy szybko płynącą wśród domów wodę sięgającą kostek.
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom wprowadził w Wigilię stan wyjątkowy w hrabstwach: Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego i Shasta.
Nakaz ewakuacji
W środę w hrabstwie Los Angeles władze wydały nakaz ewakuacji dla około 380 rodzin narażonych na niebezpieczeństwo.
- Zagrożenie, jakie stwarza ta burza, jest realne - powiedział Jim McDonnell, szef policji w Los Angeles.
Strażacy uratowali w tym regionie mężczyznę, który utknął w tunelu odpływowym wpadającym do rzeki. Jak podała stacja CBS News, nie został ranny. Z powodu powodzi w hrabstwie Los Angeles zamknięto wiele dróg.
Drogi jak rwące potoki
Strażacy w hrabstwie San Bernardino wyciągali ludzi, którzy utknęli w swoich samochodach na zawalonej błotem drodze prowadzącej do górskiego kurortu Wrightwood. Jak podała stacja CBS News, nie wiadomo, ile osób udało się uratować. Ulice w górskiej miejscowości Wrightwood zmieniły się w rwące potoki, a woda wdzierała się do domów.
Ostrzeżenie o ewakuacji nadal obowiązuje w niektórych częściach Wrightwood, a urzędnicy zaapelowali do osób spoza obszaru objętego ostrzeżeniem o przygotowanie się do ewakuacji, ponieważ warunki pozostają nieprzewidywalne.
Jak podaje AP, tegoroczne Boże Narodzenie w Kalifornii może być jednym z najbardziej deszczowych od wielu lat. Szczególnie narażone na osuwiska i powodzie są obszary nawiedzone przez katastrofalne pożary, które zniszczyły dużą część okolic Los Angeles na początku br.
Autorka/Autor: anw
Źródło: Reuters, PAP, CBS News
Źródło zdjęcia głównego: Reuters