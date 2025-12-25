Drogi zawalone błotem, stan wyjątkowy. Ewakuowano kilkaset rodzin

Powódź w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii Źródło: Reuters

W środę przez południową Kalifornię przeszła potężna zimowa burza. Towarzyszyły jej obfite opady deszczu i porywisty wiatr. Żywioł doprowadził do powstania powodzi błyskawicznych, osuwisk i lawin błotnych. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych między innymi przez straż pożarną ukazywały drogi zawalone błotem i skałami, czy szybko płynącą wśród domów wodę sięgającą kostek.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom wprowadził w Wigilię stan wyjątkowy w hrabstwach: Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego i Shasta.

WRIGHTWOOD INCIDENT UPDATE:



San Bernardino County Fire remains in command of the Wrightwood Incident as ongoing rain continues to worsen mud and debris flows and flooding. The primary focus remains life safety. Crews are conducting door-to-door checks in impacted areas and… pic.twitter.com/mt44YKLZFi — San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) December 24, 2025 Rozwiń

Nakaz ewakuacji

W środę w hrabstwie Los Angeles władze wydały nakaz ewakuacji dla około 380 rodzin narażonych na niebezpieczeństwo.

- Zagrożenie, jakie stwarza ta burza, jest realne - powiedział Jim McDonnell, szef policji w Los Angeles.

Strażacy uratowali w tym regionie mężczyznę, który utknął w tunelu odpływowym wpadającym do rzeki. Jak podała stacja CBS News, nie został ranny. Z powodu powodzi w hrabstwie Los Angeles zamknięto wiele dróg.

Powódź w południowej Kalifornii

Drogi jak rwące potoki

Strażacy w hrabstwie San Bernardino wyciągali ludzi, którzy utknęli w swoich samochodach na zawalonej błotem drodze prowadzącej do górskiego kurortu Wrightwood. Jak podała stacja CBS News, nie wiadomo, ile osób udało się uratować. Ulice w górskiej miejscowości Wrightwood zmieniły się w rwące potoki, a woda wdzierała się do domów.

Ostrzeżenie o ewakuacji nadal obowiązuje w niektórych częściach Wrightwood, a urzędnicy zaapelowali do osób spoza obszaru objętego ostrzeżeniem o przygotowanie się do ewakuacji, ponieważ warunki pozostają nieprzewidywalne.

Jak podaje AP, tegoroczne Boże Narodzenie w Kalifornii może być jednym z najbardziej deszczowych od wielu lat. Szczególnie narażone na osuwiska i powodzie są obszary nawiedzone przez katastrofalne pożary, które zniszczyły dużą część okolic Los Angeles na początku br.