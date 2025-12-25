Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Drogi zawalone błotem, stan wyjątkowy. Ewakuowano kilkaset rodzin

Powodzie w Kalifornii
Powódź w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii
Źródło: Reuters
Gwałtowne burze nawiedziły w Wigilię południową Kalifornię. Doszło tam do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. W kilku hrabstwach, w tym Los Angeles i San Bernardino wprowadzono stan wyjątkowy i ewakuowano kilkaset rodzin.

W środę przez południową Kalifornię przeszła potężna zimowa burza. Towarzyszyły jej obfite opady deszczu i porywisty wiatr. Żywioł doprowadził do powstania powodzi błyskawicznych, osuwisk i lawin błotnych. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych między innymi przez straż pożarną ukazywały drogi zawalone błotem i skałami, czy szybko płynącą wśród domów wodę sięgającą kostek.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom wprowadził w Wigilię stan wyjątkowy w hrabstwach: Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego i Shasta.

Nakaz ewakuacji

W środę w hrabstwie Los Angeles władze wydały nakaz ewakuacji dla około 380 rodzin narażonych na niebezpieczeństwo.

- Zagrożenie, jakie stwarza ta burza, jest realne - powiedział Jim McDonnell, szef policji w Los Angeles.

Strażacy uratowali w tym regionie mężczyznę, który utknął w tunelu odpływowym wpadającym do rzeki. Jak podała stacja CBS News, nie został ranny. Z powodu powodzi w hrabstwie Los Angeles zamknięto wiele dróg.

Klatka kluczowa-120283
Powódź w południowej Kalifornii

Drogi jak rwące potoki

Strażacy w hrabstwie San Bernardino wyciągali ludzi, którzy utknęli w swoich samochodach na zawalonej błotem drodze prowadzącej do górskiego kurortu Wrightwood. Jak podała stacja CBS News, nie wiadomo, ile osób udało się uratować. Ulice w górskiej miejscowości Wrightwood zmieniły się w rwące potoki, a woda wdzierała się do domów.

Ostrzeżenie o ewakuacji nadal obowiązuje w niektórych częściach Wrightwood, a urzędnicy zaapelowali do osób spoza obszaru objętego ostrzeżeniem o przygotowanie się do ewakuacji, ponieważ warunki pozostają nieprzewidywalne.

Klatka kluczowa-120272
Powódź w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii
Źródło: Reuters

Jak podaje AP, tegoroczne Boże Narodzenie w Kalifornii może być jednym z najbardziej deszczowych od wielu lat. Szczególnie narażone na osuwiska i powodzie są obszary nawiedzone przez katastrofalne pożary, które zniszczyły dużą część okolic Los Angeles na początku br.

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters, PAP, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAPowódź
Czytaj także:
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
Prognoza
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Prognoza
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
Ciekawostki
Silny mróz
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Świat
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
Prognoza
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
Polska
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
Świat
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
Świat
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
Świat
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
Prognoza
Uwaga na gołoledź
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Ośmiornica zwyczajna
Tak dużo ośmiornic nie było tu od dekad. To wcale nie jest dobry znak
Świat
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
Prognoza
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom