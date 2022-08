Amerykanie szykują się na wielką powódź. Ulewy zagrażają 10 milionom osób

Ostrzeżenia przed burzą tropikalną

Według przewidywań żywioł dotrze w głąb lądu w niedzielę przed południem lokalnego czasu. Nie wiadomo jednak, czy uzyska taką siłę, aby mógł otrzymać własną nazwę. By spełnić to kryterium, średnia prędkość wiatru musi osiągać co najmniej 63 kilometry na godzinę. Jeżeli tak się stanie, będzie to czwarty cyklon tropikalny na Oceanie Atlantyckim w tym sezonie - Danielle.