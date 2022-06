Powódź "niszczy domy, zmywa drogi i mosty". 10 tysięcy osób ewakuowanych z Parku Narodowego Yellowstone

Rekordowe ulewy spowodowały powódź w Parku Narodowym Yellowstone i okolicznych terenach na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Co najmniej 10 tysięcy odwiedzających park zostało ewakuowanych. Poziom wody w rzece Yellowstone jest najwyższy od ponad stu lat.

Zamknięty park, tysiące ewakuowanych

Władze Parku Narodowego Yellowstone podjęły decyzję o jego zamknięciu. Zgodnie z przewidywaniami większy obszar północnej części parku pozostanie zamknięty do końca sezonu, co będzie ciosem dla lokalnej gospodarki. Co najmniej 10 tysięcy odwiedzających ewakuowano.