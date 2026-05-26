Świat Powódź porwała samochód, w środku była kobieta. Tragiczny finał Oprac. Franciszek Wajdzik

W poniedziałek miasto Petal w amerykańskim stanie Missisipi nawiedziła burza z silnymi opadami deszczu. Ulewy doprowadziły do powodzi błyskawicznej. Masa wody, która przeszła przez miasto, porwała samochód. W środku znajdowała się kobieta. Sytuacja początkowo wyglądała dość spokojnie, niestety nagle zdarzenia przybrały dramatyczny przebieg.

Nurt nagle obrócił pojazd

CNN opublikowała materiał, na którym widać białego SUV-a unoszącego się na wodzie. Zdaniem władz miasta w momencie zdarzenia wezbrana woda miała wysokość około 3,6 metra. Do pomocy kierującej pojazdem natychmiast ruszyli mieszkańcy miasta. Nagle pojazd obrócił się, co uniemożliwiło kobiecie jego opuszczenie. Jej życia nie udało się uratować.

Jak informują lokalne, media obecnie sytuacja powodziowa w mieście jest opanowana, a poziom wody się obniżył.