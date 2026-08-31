Świat Powódź błyskawiczna w Wielkim Kanionie. "Potok był czarny" Krzysztof Posytek |

Powódź błyskawiczna w Wielkim Kanionie Kolorado Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights /Erica Viola/David J. Gregory Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights /Erica Viola/David J. Gregory

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W sobotnie popołudnie w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu w Arizonie rozszalały się burze. Przyniesione przez nie intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi błyskawicznej, która zabierała ze sobą wszystko, co spotkała na swojej drodze.

Burza w Wielkim Kanionie. Znaleziono ciało mężczyzny

Załamanie pogody spowodowało śmierć jednej osoby. Jak poinformowali w niedzielę wieczorem przedstawiciele parku narodowego, w pobliżu Crystal Rapids odnaleziono ciało 46-letniego mężczyzny. Ponadto służby poinformowały o około 15 osobach, z którymi po powodzi nie udało się nawiązać kontaktu.

Do niedzielnego popołudnia z parku ewakuowano ponad 60 osób. Jedną z nich był David Gregory, który w momencie wystąpienia powodzi wędrował w niewielkiej grupce. - Zauważyliśmy, że potok w pobliżu obozowiska był czarny od śmieci, a woda płynęła bardzo szybko - powiedział w rozmowie z CNN.

Masy wody uszkadzały infrastrukturę. Jak podały władze parku, powódź zniszczyła wiele kładek i wywołała awarię wodociągu obsługującego odwiedzających i służącego do gaszenia pożarów. Spowoduje to znacznie ograniczenie aktywności turystycznej przed długim weekendem z okazji Święta Pracy.

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Burza zabijała w Teksasie

Pod koniec zeszłego tygodnia groźna pogoda nawiedziła nie tylko Arizonę, lecz także Teksas, inny stan na południu USA. W piątkową noc nad San Antonio przeszła gwałtowna burza, która przyczyniła się do śmierci dwóch osób. Burmistrz Gina Ortiz Jones, cytowana przez portal Axios, poinformowała, że jedna z nich prawdopodobnie utonęła. Drugie ciało znaleziono w jednym z miejskich parków.

Burza doprowadziła do rozległych przerw w dostawie prądu. Jak przekazał Frank Almaraz z firmy CPS Energy, szalejący żywioł pozbawił energii około 250 tysięcy odbiorców w San Antonio i okolicach. Do niedzielnego poranka bez prądu pozostawało około 20 tys. osób. Władze miasta nakazały rozbiórkę dwóch budynków komercyjnych, które w wyniku burzy doznały znacznych uszkodzeń.