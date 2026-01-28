Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"

Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora Źródło: ENEX

Między piątkiem a poniedziałkiem nad ogromnym obszarem Stanów Zjednoczonych przeszła zimowa burza niosąca ze sobą intensywne opady śniegu i marznącego deszczu. System pogodowy pozostawił po sobie ogromne zniszczenia w pasie od stanów południowych po wybrzeże Atlantyku.

Tygodnie walki ze skutkami burzy

Bilans tragicznej w skutkach zimowej burzy, która sparaliżowała południe Ameryki i przyniosła rekordowe opady śniegu na północnym wschodzie kraju, to co najmniej 36 ofiar śmiertelnych. W Nowym Jorku odnotowano zgony z powodu wychłodzenia organizmu u osób przebywających na zewnątrz. W Teksasie doszło do tragedii, gdy pod trójką dzieci załamał się lód na zamarzniętym stawie.

We wtorek blisko 470 tysięcy odbiorców pozbawionych było dostaw energii elektrycznej. Krytyczna sytuacja panowała w Tennessee, Missisipi i Luizjanie. W hrabstwie Tippah w Missisipi koordynator ds. kryzysowych Tom Lindsey powiedział, że doszło do "całkowitej awarii sieci energetycznej" i problemów z zaopatrzeniem w wodę. Ostrzegł, że do całkowitego usunięcia skutków śnieżycy potrzebne będą "nie dni, a całe tygodnie".

Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem Źródło: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Zimno nie ustępuje

Atak zimy przyniósł także rekordowe opady śniegu i krupy śnieżnej. W wielu południowych regionach Stanów Zjednoczonych opady marznącego deszczu utworzyły na drzewach i infrastrukturze grubą warstwę lodu. To zjawisko, nazywane często okiścią lodową, doprowadziło do masowego łamania konarów oraz zrywania napowietrznych linii energetycznych pod ogromnym ciężarem oblodzenia.

Jak ostrzegła Narodowa Służba Pogodowa (NWS), chociaż opady śniegu w większości kraju ustały, niebezpieczeństwo stanowić mają utrzymujące się, intensywne mrozy. Są one szczególnie niebezpieczne na Południu, gdzie budynki nie są odporne na niskie temperatury.

Dangerously cold temperatures continue across the eastern half of the country. In some places this could be the longest duration of cold in several decades. pic.twitter.com/02yJmeWrIc — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 27, 2026 Rozwiń

