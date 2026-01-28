Logo TVN24
Świat

Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"

Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Źródło: ENEX
Nawet kilka tygodni może potrwać usuwanie skutków zimowej burzy, która na początku tygodnia przeszła przez Stany Zjednoczone. Szczególnie trudna sytuacja panuje na południu. Mróz, śnieżyce i gołoledź przyczyniły się do śmierci co najmniej 36 osób.

Między piątkiem a poniedziałkiem nad ogromnym obszarem Stanów Zjednoczonych przeszła zimowa burza niosąca ze sobą intensywne opady śniegu i marznącego deszczu. System pogodowy pozostawił po sobie ogromne zniszczenia w pasie od stanów południowych po wybrzeże Atlantyku.

Tygodnie walki ze skutkami burzy

Bilans tragicznej w skutkach zimowej burzy, która sparaliżowała południe Ameryki i przyniosła rekordowe opady śniegu na północnym wschodzie kraju, to co najmniej 36 ofiar śmiertelnych. W Nowym Jorku odnotowano zgony z powodu wychłodzenia organizmu u osób przebywających na zewnątrz. W Teksasie doszło do tragedii, gdy pod trójką dzieci załamał się lód na zamarzniętym stawie.

We wtorek blisko 470 tysięcy odbiorców pozbawionych było dostaw energii elektrycznej. Krytyczna sytuacja panowała w Tennessee, Missisipi i Luizjanie. W hrabstwie Tippah w Missisipi koordynator ds. kryzysowych Tom Lindsey powiedział, że doszło do "całkowitej awarii sieci energetycznej" i problemów z zaopatrzeniem w wodę. Ostrzegł, że do całkowitego usunięcia skutków śnieżycy potrzebne będą "nie dni, a całe tygodnie".

Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem
Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem
Źródło: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Zimno nie ustępuje

Atak zimy przyniósł także rekordowe opady śniegu i krupy śnieżnej. W wielu południowych regionach Stanów Zjednoczonych opady marznącego deszczu utworzyły na drzewach i infrastrukturze grubą warstwę lodu. To zjawisko, nazywane często okiścią lodową, doprowadziło do masowego łamania konarów oraz zrywania napowietrznych linii energetycznych pod ogromnym ciężarem oblodzenia.

Jak ostrzegła Narodowa Służba Pogodowa (NWS), chociaż opady śniegu w większości kraju ustały, niebezpieczeństwo stanowić mają utrzymujące się, intensywne mrozy. Są one szczególnie niebezpieczne na Południu, gdzie budynki nie są odporne na niskie temperatury.

Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

