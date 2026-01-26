Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Potężny atak zimy. Nie żyje kilkanaście osób

|
Zimowa burza w Nowym Jorku
Śnieżyce w mieście Holden w Massachusetts
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Stany Zjednoczone mierzą się ze skutkami jednej z najsilniejszych zimowych burz w ostatnich latach. Z powodu niebezpiecznej aury odwołano ponad 17 tysięcy lotów, a kilkaset tysięcy osób nie ma prądu. Burza przyniosła również dotkliwy mróz, który doprowadził do śmierci co najmniej 11 osób.

Wiele stanów USA, od południa po północny wschód, nawiedziła potężna zimowa burza. W nocy z niedzieli na poniedziałek lokalnego czasu (rankiem polskiego czasu) ostrzeżenia przed niskimi temperaturami wydane przez amerykańską Narodową Służbę Pogodową (NWS) obejmowały niemal 90 milionów ludzi.

Masy śniegu i niebezpieczny lód

W wielu stanach burza przyniosła opady śniegu przekraczające 30 centymetrów. Najwięcej, niemal 80 cm, odnotowano nad zbiornikiem zaporowym Bonito Lake w górach Sierra Blanca w Nowym Meksyku, a w wysoko położonym mieście Crested Butte w Kolorado spadło prawie 60 cm. Mocno padało nie tylko na dużych wysokościach. Na północnym wschodzie, w Massachusetts i Pensylwanii, zarejestrowano miejscami ponad 50 cm białego puchu, a w Connecticut - ponad 45 cm.

Zagrożenie stanowią nie tylko masy śniegu, lecz także lód. amerykańskie Centrum Prognoz Pogody (WPC) poinformowało, że w wielu stanach, zwłaszcza na południu, utworzyła się warstwa lodu o grubości kilku centymetrów, która - obok spadających drzew - doprowadziła do przerw w dostawie prądu. W poniedziałek rano polskiego czasu nie miało go ponad 800 tysięcy odbiorców. W szczytowym momencie energii elektrycznej nie miało ponad milion osób.

Z powodu trudnych warunków w poniedziałek wielu miastach odwołane są zajęcia w szkołach. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Houston, Bostonie, Cleveland, Charlotte czy Nowym Orleanie. W Nowym Jorku i Atlancie zajęcia odbywają się zdalnie.

Klatka kluczowa-187114
Pług śnieżny przewrócił się w mieście Alexandria w Wirginii
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Kilkanaście ofiar śmiertelnych mrozu

Zimowa burza przyniosła nie tylko śnieg i lód, ale także dotkliwy mróz. W wielu stanach wartości na termometrach spadały poniżej -20 stopni Celsjusza.

Niskie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 11 osób: trzech w Nowym Jorku, trzech w Tennesee, dwóch w Luizjanie oraz po jednej w Kansas, Teksasie i Michigan. Wśród ofiar znajdują się między innymi 19-letni student z Michigan i 28-letnia kobieta z Kansas. Oboje zostali uznani za zaginionych, a w niedzielę znaleziono ich ciała.

Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu

Kilkanaście tysięcy odwołanych lotów

Ekstremalne warunki pogodowe spowodowały paraliż w ruchu lotniczym. Od początku ataku zimy w całym kraju odwołano ponad 17 tysięcy lotów. To najwięcej od czasów pandemii Covid-19.

Niektóre lotniska zostały całkowicie zamknięte - stało się tak w Bostonie i Warwick, mieście w stanie Rhode Island. Na lotnisku w Waszyngtonie odwołano 90 procent lotów, a w Nowym Jorku, Newark i Filadelfii - ponad 80 procent.

Burmistrz Nowego Jorku pomaga mieszkańcom

Burza śnieżna dała się we znaki w Nowym Jorku. W Central Parku w niedzielę spadło około 29 cm śniegu, co oznaczy nowy dzienny rekord. Poprzednio najwięcej białego puchu, około 25 centymetrów, spadło w 1905 roku - podał nowojorski oddział NWS.

Z powodu mrozu w mieście otwarto 10 centrów (po dwa w każdej dzielnicy), w których można się ogrzać - przekazał Zohran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku. Ponadto działa 126 schronisk, szpitali i innych miejsc, w których można uchronić się przed mrozem.

Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku

W poniedziałek rano polskiego czasu zimowa burza nadal daje się we znaki mieszkańcom północno wschodnich Stanów Zjednoczonych. Meteorolodzy prognozują, że w nocy z poniedziałku na wtorek żywioł opuści terytorium kraju, choć jego skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele dni, a miejscami nawet tygodni.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Udostępnij:
TAGI:
USAŚniegMróz
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Utrudnienia w ruchu pociągów
Gołoledź w Polsce. Utrudnienia na kolei i lotnisku
Prognoza
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Lodowica. Ponad połowa Polski zagrożona
Prognoza
Opady marznące nad Polską
Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
Prognoza
Szczecin pod lodem
Polska pokryta lodem na waszych zdjęciach
Polska
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
Prognoza
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
Świat
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
Prognoza
Krynica-Zdrój
W Krynicy-Zdrój czeka uczta dla ciała i dla ducha
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
Polska
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
Prognoza
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
Nauka
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
Prognoza
Osuwisko
Szukają zaginionych pod masą błota. Wznowiono działania
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
Prognoza
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
Świat
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
Prognoza
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
Świat
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
Polska
Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to idealne miejsce na ferie zimowe
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
Prognoza
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
Prognoza
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
Polska
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
Świat
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Świat
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom