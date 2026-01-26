Potężny atak zimy. Nie żyje kilkanaście osób

Śnieżyce w mieście Holden w Massachusetts Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Wiele stanów USA, od południa po północny wschód, nawiedziła potężna zimowa burza. W nocy z niedzieli na poniedziałek lokalnego czasu (rankiem polskiego czasu) ostrzeżenia przed niskimi temperaturami wydane przez amerykańską Narodową Służbę Pogodową (NWS) obejmowały niemal 90 milionów ludzi.

Masy śniegu i niebezpieczny lód

W wielu stanach burza przyniosła opady śniegu przekraczające 30 centymetrów. Najwięcej, niemal 80 cm, odnotowano nad zbiornikiem zaporowym Bonito Lake w górach Sierra Blanca w Nowym Meksyku, a w wysoko położonym mieście Crested Butte w Kolorado spadło prawie 60 cm. Mocno padało nie tylko na dużych wysokościach. Na północnym wschodzie, w Massachusetts i Pensylwanii, zarejestrowano miejscami ponad 50 cm białego puchu, a w Connecticut - ponad 45 cm.

Zagrożenie stanowią nie tylko masy śniegu, lecz także lód. amerykańskie Centrum Prognoz Pogody (WPC) poinformowało, że w wielu stanach, zwłaszcza na południu, utworzyła się warstwa lodu o grubości kilku centymetrów, która - obok spadających drzew - doprowadziła do przerw w dostawie prądu. W poniedziałek rano polskiego czasu nie miało go ponad 800 tysięcy odbiorców. W szczytowym momencie energii elektrycznej nie miało ponad milion osób.

Z powodu trudnych warunków w poniedziałek wielu miastach odwołane są zajęcia w szkołach. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Houston, Bostonie, Cleveland, Charlotte czy Nowym Orleanie. W Nowym Jorku i Atlancie zajęcia odbywają się zdalnie.

Kilkanaście ofiar śmiertelnych mrozu

Zimowa burza przyniosła nie tylko śnieg i lód, ale także dotkliwy mróz. W wielu stanach wartości na termometrach spadały poniżej -20 stopni Celsjusza.

Niskie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 11 osób: trzech w Nowym Jorku, trzech w Tennesee, dwóch w Luizjanie oraz po jednej w Kansas, Teksasie i Michigan. Wśród ofiar znajdują się między innymi 19-letni student z Michigan i 28-letnia kobieta z Kansas. Oboje zostali uznani za zaginionych, a w niedzielę znaleziono ich ciała.

Kilkanaście tysięcy odwołanych lotów

Ekstremalne warunki pogodowe spowodowały paraliż w ruchu lotniczym. Od początku ataku zimy w całym kraju odwołano ponad 17 tysięcy lotów. To najwięcej od czasów pandemii Covid-19.

Niektóre lotniska zostały całkowicie zamknięte - stało się tak w Bostonie i Warwick, mieście w stanie Rhode Island. Na lotnisku w Waszyngtonie odwołano 90 procent lotów, a w Nowym Jorku, Newark i Filadelfii - ponad 80 procent.

Burmistrz Nowego Jorku pomaga mieszkańcom

Burza śnieżna dała się we znaki w Nowym Jorku. W Central Parku w niedzielę spadło około 29 cm śniegu, co oznaczy nowy dzienny rekord. Poprzednio najwięcej białego puchu, około 25 centymetrów, spadło w 1905 roku - podał nowojorski oddział NWS.

Z powodu mrozu w mieście otwarto 10 centrów (po dwa w każdej dzielnicy), w których można się ogrzać - przekazał Zohran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku. Ponadto działa 126 schronisk, szpitali i innych miejsc, w których można uchronić się przed mrozem.

W poniedziałek rano polskiego czasu zimowa burza nadal daje się we znaki mieszkańcom północno wschodnich Stanów Zjednoczonych. Meteorolodzy prognozują, że w nocy z poniedziałku na wtorek żywioł opuści terytorium kraju, choć jego skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele dni, a miejscami nawet tygodni.