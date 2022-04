Ranni i zniszczenia po przejściu tornad. "Budynki obróciły się w gruz"

Co najmniej 23 osoby zostały ranne we wtorek wskutek przejścia tornada na północ od Austin w amerykańskim Teksasie. Żywioł niszczył domy, zrywał linie energetyczne i wyrywał z korzeniami duże drzewa. Tego dnia wieczorem inne tornado nawiedziło także między innymi stan Iowa.

Tornado w Teksasie pojawiło się w hrabstwie Williamson około godziny 17.30 czasu lokalnego we wtorek, a następnie wkroczyło do pobliskiego hrabstwa Bell i pozostawiło zniszczenia na odcinku 11 kilometrów. Ranne zostały 23 osoby, z czego 12 osób trafiło do szpitala - poinformowały miejscowe władze.