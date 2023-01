Ponad pół miliona odbiorców w Kalifornii bez prądu. Kolejna rzeka atmosferyczna nadciąga

W wyniku gwałtownej aury zginęło co najmniej sześć osób, w tym dziecko. Dwulatek stracił życie przez drzewo (sekwoję), które spadło na domek kempingowy. Policja z Fairfield poinformowała też o śmierci 19-letniej kobiety, której samochód wpadł w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzył w słup.

Ulewy w Kalifornii. "Deszcz padał strasznie głośno"

Obfite opady deszczu z silnym wiatrem uderzyły w Kalifornię w środę. Jednym z miast szczególnie dotkniętych przez potężną burzę jest Santa Cruz. Wysokie fale zniszczyły położone blisko brzegu budynki. Jak wspominają mieszkańcy, żywioł był na tyle silny, że oderwał jeden z domów od fundamentów, przenosząc go o kilka metrów i blokując osiedlową drogę. Poważnie uszkodzony został co najmniej jeden most i jedno molo.