Ponad -50 stopni w nocy, do tego śnieżyce i zamiecie. Święta w części USA zapowiadają się lodowato

W najbliższych godzinach do północnego zachodu Ameryki dotrze masa lodowatego powietrza. Nocami temperatura może osiągać około -50 stopni Celsjusza. Prognozowane są także intensywne opady śniegu i zamiecie. Taka mieszanka pogodowa stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich, którzy zamierzają podróżować w okresie świątecznym.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Znaczna część USA stoi w obliczu ekstremalnych mrozów. Temperaturom sięgającym w niektórych regionach nawet -57 stopni Celsjusza w nocy towarzyszyć mają, poczynając od środy, potężne wichury i zamiecie. Zakłóci to plany milionów ludzi podróżujących w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Surowa zima na Święta

Zgodnie z prognozami, podmuchy mroźnej pogody, poczynając od pierwszego dnia zimy do świąt Bożego Narodzenia, uderzą najpierw w rejony północno-zachodniego Pacyfiku i północną część Gór Skalistych. Następnie przesuną się w rejon Równin. Silny mróz i obfite opady śniegu obejmą Środkowy Zachód.

"W najbardziej położonych na północ regionach USA temperatura może spaść do -57 Celsjusza. Jest to wystarczająco zimno, aby w ciągu kilku minut odmrozić sobie skórę" - podała agencja prasowa AP. Jak dodała, do piątku front arktyczny przesunie się na południe. Może przynieść w niektórych częściach Florydy temperaturę na poziomie od -5 do -10 st. C, a nawet niższe wartości temperatury.

Także stany o ciepłej pogodzie przygotowują się na najgorsze. Władze Teksasu mają nadzieję uniknąć powtórki z burzy śnieżnej z lutego 2021 roku. Pozostawiła wówczas miliony ludzi bez prądu. Oczekuje się, że do weekendu temperatury spadną tam do niemal -15 st. C.

Według przewidywań spadek temperatury będzie gwałtowny. Na przykład w Denver, w Kolorado, w środę odnotuje ok. -10 st. C. W czwartek spadnie do około -18 st. C.

"Podejmij środki ostrożności: kontroluj stan osób starszych i wrażliwych, chroń zwierzęta domowe i gospodarskie, zakrywaj odsłoniętą skórę!" - zaapelowała amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS).

Władze stanowe już przygotowują się na nadejście mrozów. W Utah i Missouri otwarte zostały schroniska dla bezdomnych, którzy w tym okresie będą szczególnie zagrożeni.

Surowa zima nadciąga do Ameryki Reuters

Trudne warunki

NWS zapowiedziała najsilniejsze opady śniegu w stanach Idaho, Montana i Wyoming.

- Nie zdziwiłbym się, gdyby było wiele opóźnień z powodu wiatru, a także śniegu - powiedział Bob Oravec z NWS.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego (AAA) prawie 113 milionów Amerykanów będzie podróżować w okresie świątecznym na odległość około 80 kilometrów lub więcej od domu. Stanowi to wzrost o 4 procent w zestawieniu z minionym rokiem.

Prognozowana temperatura w Ameryce ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: PAP, AP