Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk

Gwałtowne burze przetoczyły się w czwartek przez amerykański stan Alabama. Towarzyszyły im silny wiatr i ulewny deszcz. Doszło też do silnego gradobicia. Lodowe kule miały kilka centymetrów średnicy - podały lokalne media.
Tornado w Alabamie. Uszkodzone domy, powalone drzewa
W mieście Pinson, które położone jest w centralnej części Alabamy, pojawiło się tornado. Żywioł uszkodził około 20 domów - przekazała lokalna straż pożarna Center Point Fire District (CPFD). Dodała, że powalone zostały drzewa, a linie energetyczne - zerwane.
Strażacy apelowali w czwartek do mieszkańców o omijanie ulicy Bud Holmes Road, ponieważ doszło na niej do znacznych zniszczeń - zerwane zostały linie energetyczne i uszkodzone budynki. Jim Coker z urzędu hrabstwa Jefferson powiedział, że szkody powstały w ciągu zaledwie godziny.
Silne gradobicie i wiatr
W hrabstwie Jefferson pojawił się grad wielkości piłek pingpongowych, a nieco większe gradziny zaobserwowano w okolicach miejscowości Chalkville, Clay i Trussville.
Jim Stefkovich, meteorolog z Agencji Zarządzania Kryzysowego Alabamy, przekazał, że porywy wiatru osiągały prędkość do 65-95 kilometrów na godzinę.
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: ema.alabama.gov, abc3340.com
Źródło zdjęcia głównego: Center Point Fire District