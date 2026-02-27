Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk

Grad w Alabamie Źródło: Credit X/coachfloyd33, Credit X/pjspraggins, ENEX

Gwałtowne burze przetoczyły się w czwartek przez amerykański stan Alabama. Towarzyszyły im silny wiatr i ulewny deszcz. Doszło też do silnego gradobicia. Lodowe kule miały kilka centymetrów średnicy - podały lokalne media.

Tornado w Alabamie. Uszkodzone domy, powalone drzewa

W mieście Pinson, które położone jest w centralnej części Alabamy, pojawiło się tornado. Żywioł uszkodził około 20 domów - przekazała lokalna straż pożarna Center Point Fire District (CPFD). Dodała, że powalone zostały drzewa, a linie energetyczne - zerwane.

Strażacy apelowali w czwartek do mieszkańców o omijanie ulicy Bud Holmes Road, ponieważ doszło na niej do znacznych zniszczeń - zerwane zostały linie energetyczne i uszkodzone budynki. Jim Coker z urzędu hrabstwa Jefferson powiedział, że szkody powstały w ciągu zaledwie godziny.

Silne gradobicie i wiatr

W hrabstwie Jefferson pojawił się grad wielkości piłek pingpongowych, a nieco większe gradziny zaobserwowano w okolicach miejscowości Chalkville, Clay i Trussville.

Jim Stefkovich, meteorolog z Agencji Zarządzania Kryzysowego Alabamy, przekazał, że porywy wiatru osiągały prędkość do 65-95 kilometrów na godzinę.

Opracowała Anna Bruszewska