Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"

Tornado przeszło przez miasto Charlotte Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rozległy układ niżowy, który przyniósł obfite opady śniegu, silny wiatr i zamiecie śnieżne na zachodzie i w centrum Stanów Zjednoczonych, powędrował w stronę wschodniego wybrzeża. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała w poniedziałek ostrzeżenia przed groźną aurą od New Jersey po Florydę.

Odwołane i opóźnione loty

Jak podała amerykańska stacja CBS, ponad 11 milionów osób było w poniedziałek objętych alertami przed zamieciami śnieżnymi, a kolejne cztery miliony przed burzami śnieżnymi. Eksperci ostrzegali też przed tornadami. Do poniedziałkowego wieczora odwołano prawie 4600 lotów, a prawie 11 300 było opóźnionych - wynika z informacji podanych przez serwis flightaware.com.

Ponadto ponad 400 tysięcy odbiorców było tego dnia pozbawionych prądu, a jedna trzecia dotyczyła mieszkańców Michigan, Wirginii i Karoliny Północnej. Większość utrudnień miała miejsce na międzynarodowym lotnisku O'Hare w Chicago oraz na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku.

Zasypane drogi w stanie Wisconsin Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Tornado w Karolinie Północnej

Tornado pojawiło się podczas burzy w mieście Charlotte, które położone jest w Karolinie Północnej. Jak poinformowała w poniedziałek NWS, towarzyszący żywiołowi wiatr rozpędzał się do 137 kilometrów na godzinę. W wyniku gwałtownej aury zerwany został dach magazynu, ponadto uszkodzonych zostało wiele budynków.

- Widok tornada, kiedy szalała burza, nie jest niczym niezwykłym, zwłaszcza przy warunkach, jakie mieliśmy w poniedziałek - powiedział Thomas Winesett z NWS.

W wyniku burzy i tornada powalone zostały drzewa. - Matka Natura potrafi siać zniszczenie - powiedział Kyle Kallander, który mieszka w Charlotte. - Walące się drzewa mogą powodować duże zniszczenia - dodał.

Josh Stein, gubernator Karoliny Północnej, zachęcał mieszkańców tego stanu do włączenia powiadomień alarmowych w telefonach i śledzenia komunikatów pogodowych. Z powodu gwałtownej aury szkoły w Raleigh i Chapel Hill zostały zamknięte.

Zniszczenia w mieście Charlotte spowodowane przez burzę i tornado Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved