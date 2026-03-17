Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"

17 0447 CNN SE-038MO_NC__STORMS_UPROOT-0001
Tornado przeszło przez miasto Charlotte
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Gwałtowne burze nawiedziły wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. W mieście Charlotte w Karolinie Północnej pojawiło się tornado. Jak podały lokalne media, żywioł uszkodził wiele budynków.

Rozległy układ niżowy, który przyniósł obfite opady śniegu, silny wiatr i zamiecie śnieżne na zachodzie i w centrum Stanów Zjednoczonych, powędrował w stronę wschodniego wybrzeża. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała w poniedziałek ostrzeżenia przed groźną aurą od New Jersey po Florydę.

Odwołane i opóźnione loty

Jak podała amerykańska stacja CBS, ponad 11 milionów osób było w poniedziałek objętych alertami przed zamieciami śnieżnymi, a kolejne cztery miliony przed burzami śnieżnymi. Eksperci ostrzegali też przed tornadami. Do poniedziałkowego wieczora odwołano prawie 4600 lotów, a prawie 11 300 było opóźnionych - wynika z informacji podanych przez serwis flightaware.com.

Ponadto ponad 400 tysięcy odbiorców było tego dnia pozbawionych prądu, a jedna trzecia dotyczyła mieszkańców Michigan, Wirginii i Karoliny Północnej. Większość utrudnień miała miejsce na międzynarodowym lotnisku O'Hare w Chicago oraz na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku.

Klatka kluczowa-293382
Zasypane drogi w stanie Wisconsin
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Tornado w Karolinie Północnej

Tornado pojawiło się podczas burzy w mieście Charlotte, które położone jest w Karolinie Północnej. Jak poinformowała w poniedziałek NWS, towarzyszący żywiołowi wiatr rozpędzał się do 137 kilometrów na godzinę. W wyniku gwałtownej aury zerwany został dach magazynu, ponadto uszkodzonych zostało wiele budynków.

- Widok tornada, kiedy szalała burza, nie jest niczym niezwykłym, zwłaszcza przy warunkach, jakie mieliśmy w poniedziałek - powiedział Thomas Winesett z NWS.

W wyniku burzy i tornada powalone zostały drzewa. - Matka Natura potrafi siać zniszczenie - powiedział Kyle Kallander, który mieszka w Charlotte. - Walące się drzewa mogą powodować duże zniszczenia - dodał.

Josh Stein, gubernator Karoliny Północnej, zachęcał mieszkańców tego stanu do włączenia powiadomień alarmowych w telefonach i śledzenia komunikatów pogodowych. Z powodu gwałtownej aury szkoły w Raleigh i Chapel Hill zostały zamknięte.

Klatka kluczowa-296154
Zniszczenia w mieście Charlotte spowodowane przez burzę i tornado
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: CNN, apnews.com, BBC, charlotteobserver.com, www.wbtv.com

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

USApogodaburze
Czytaj także:
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
Świat
Padający śnieg, zima
Ślizgawica i opady śniegu. IMGW ostrzega
Prognoza
Popada deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem
Dzień z opadami - i to nie tylko deszczu
Prognoza
Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje
Świat
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić domy
Świat
Mgły nocą
Gdy zanikną opady, rozwiną się mgły
Prognoza
W Missouri wiatr zmiótł stodołę z osłami
Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu
Świat
Dniestr w Mołdawii
Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego
Świat
Mróz, przymrozek
"Rozerwany front", zimowe opady i lekki mróz nocami. Pogoda
Prognoza
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
Prognoza
Lawa z wulkanu Piton de la Fournaise wpada do Oceanu Indyjskiego
Ogień i woda spotkały się po 19 latach. Zobacz nagranie
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Tego dnia pośpimy o godzinę krócej
Ciekawostki
Rekuperacja Alnor
Smog, mróz i upały za oknem. Jak zadbać o świeże powietrze w domu przez cały rok?
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Dwie strefy opadów nad Polską w poniedziałek
Radar opadów. Tam dziś może padać i grzmieć
Prognoza
Trudna sytuacja na drogach w stanie Wisconsin
Rekordowa burza nad Stanami. Pół miliona osób bez prądu
Świat
Burza, piorun
Tutaj miejscami może dziś zagrzmieć
Prognoza
Brzoskwinie w Katalonii zakwitły
Różowo aż po horyzont. W Katalonii zakwitły brzoskwinie
Świat
Silny wiatr w Czechach spowodował pożar lasu
Silny wiatr u naszych sąsiadów. Łamał drzewa i wywołał pożar lasu
Świat
Noc, opady, deszcz, droga
Pas dużego zachmurzenia przyniesie nocą opady
Prognoza
Burza, noc
Strefa wyładowań wędruje nad krajem
Prognoza
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Wleje się polarne powietrze. Może spaść śnieg z deszczem
Prognoza
Wiosna nie ustępuje
Dwa pogodowe światy w Polsce. Widać to na mapach
Polska
Opady marznące, oblodzenie
To zimowe zagrożenie może powrócić
Prognoza
Przez Oahu na Hawajach przeszła silna burza
Obudziło ich dudnienie. "Wyskoczyłam z łóżka i już wiedziałam"
Świat
Pyton Królewski utknął wewnątrz samochodu
Przez godzinę wyciągali go z auta. "Pomyślałem, że może mnie ugryźć"
Ciekawostki
Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Nie żyją 62 osoby, najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy
Świat
Burza piaskowa
Niebo zrobiło się pomarańczowe. "Nasze życie to ciągła męka"
Świat
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas duży zwrot
Prognoza
wiewiorka wiewiorki AdobeStock_610078592
Są agresywniejsze w parkach niż w lasach. Dlaczego?
Ciekawostki
