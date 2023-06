Najpierw tornada, teraz upały. Miliony Amerykanów przygotowują się na uderzenie ciepła

Gwałtowna pogoda w USA. Ofiary śmiertelne tornad

Tornado zniszczyło co najmniej 30 budynków, głównie domy i siedziby przedsiębiorstw. Gubernator Teksasu Greg Abbott oświadczył w czwartek, że stanowy wydział zarządzania kryzysowego został skierowany do pomocy "we wszystkim, od kontroli ruchu po przywrócenie dostępu do wody i innych mediów, jeśli zajdzie taka potrzeba" w Perryton.