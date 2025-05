Turysta podszedł do bizona. Zwierzę zaatakowało

Bizon zaatakował mężczyznę w parku Yellowstone. Jak podały służby leśne, 47-letni mieszkaniec Florydy podszedł zbyt blisko do zwierzęcia, które poczuło się zagrożone. Strażnicy przypomnieli, że bizony zraniły więcej ludzi w parku niż jakiekolwiek inne dzikie zwierzę.

Służby parku podały, że do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu nad jeziorem Yellowstone. 47-letni mężczyzna podszedł do pasącego się w pobliżu bizona amerykańskiego. Zwierzę poczuło się zagrożone i zaatakowało go swoimi rogami.