Świat

Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"

Akcja ratunkowa psa
Źródło: ENEX
Policja z hrabstwa Onondaga w stanie Nowy Jork przeprowadziła w poniedziałek trudną akcję ratunkową. Przy pomocy śmigłowca wyciągnęła z lodowatej rzeki wyziębionego psa.

W poniedziałek około godziny 18 lokalnego czasu policjanci z hrabstwa Onondaga w stanie Nowy Jork otrzymali zgłoszenie dotyczące psa pływającego w rzece Seneca, w mieście Van Buren. Osoba, która zadzwoniła pod numer alarmowy, sama chciała wskoczyć za zwierzęciem, ale odradzono jej to z uwagi na duże niebezpieczeństwo.

Pies z trudem utrzymywał się na powierzchni

Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce okazało się, że pies rasy goldendoodle (krzyżówka golden retrievera i pudla) z trudem utrzymuje się na powierzchni rzeki.

"Ze względu na zły stan psa podjęto decyzję o przeprowadzeniu akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca" - napisało w mediach społecznościowych biuro szeryfa hrabstwa Onondaga. "Wyciągnięty z wody pies był bardzo zmarznięty, ciągle drżał" - dodano.

Jak podały lokalne media, sierżant Jim Farley pilotował śmigłowiec, a zastępca szeryfa - Levi Taylor - zdołał wyjść na bok maszyny i wciągnąć psa na pokład. Czworonóg został przetransportowany na pobliskie boisko, gdzie czekali na niego funkcjonariusze straży pożarnej z kocami.

- Właściciel psa zgłosił jego zaginięcie w poniedziałek - powiedział Tom Newton, rzecznik biura szeryfa. Dodał, że zwierzę zostało zwrócone siostrze właściciela.

Klatka kluczowa-315398
Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: ENEX, syracuse.com

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Anna Bruszewska
